„Už dlouho jsem u nás nejel na klasickém dlouhém plováku, snad někdy v roce 2018, a tak jsem oprášil cajk a vyjel na Nechranky,“ sdělil Karel jachtařskému expertu Deníku jižní Čechy Petru Vitoňovi, jenž tradičně připravil pro náš list zpravodajství z víkendového jachtingu.

A že Lavický jezdit na dlouhém plováku pořád nezapomněl, dokázal i tentokrát. V sedmi rozjížďkách vyhrál, čtyřikrát dojel druhý a jedenkrát třetí a udržel si tak bezpečný odstup od největšího soupeře Kamenského, s nímž zápolil už v Rize.

Příští týden 9.září by se Lavický měl v závodním dresu představit i na Lipně, kde se pojede v JK Černá v Pošumaví druhý ročník závodu nazvaného jeho zakladatelem Janem Kuchařem mladším „Windsurfer“ na počest všem windsurferům, kteří s touto třídou v sedmdesátých letech začínali.

LIPENSKÝ VÍTR

Tečkou za dlouhodobým Lipenským pohárem kajutových jachet byl poslední okruhový závod této jachtařské kategorie Lipenský vítr, který se jel na Lipně pod patronací JK Černá v Pošumaví. „Na start se nám připravilo šestadvacet posádek těchto většinou impozantních jachet, aby si protrpělo neskutečně dlouhý závod,“ uvedla sekretářka závodu Šírka Klímová.

Závodní trasa nebyla nikterak dlouhá, ale pořadatelé věřili, že se vítr po počátečním váhání přeci jenom z nebes snese. Po prvním zrušeném startu se čekalo další hodinu na přece jen jakýsi vítr, a tak lodě vyrazily směrem k Tajvanu a odtud na Radslav a zpět před Marinu Černá. První, kdo se tam po mírném vánku dostal, byla již tradičně nejrychlejší loď Pavla Štolby. Jenže ouha. Před Černou na nastávající mistrovství Evropy trénující olympijské lodě třídy RS 49er si omylem bez jakéhokoliv varování vzaly startovní a zároveň točnou a cílovou bóji kajutovek a popovezly si ji, jak potřebovaly. Tím zkrátily trať vedoucímu speciálu kajutovek. Když to posádka zjistila, musela to složitě za téměř bezvětří napravovat, a tak poprvé loď skončila na čtvrtém místě, ale v celkovém prvenství v Lipenském poháru jí to nezabránilo. „Tak jako v celé republice jsme měli smůlu na vítr, ale i tak jsme závěrečný díl Lipenského poháru uskutečnili. Prostě je to přírodní sport a díky všem účastníkům, že to s námi dokončili,“ byla slova chvály od ředitele závodu Jana Kotisy staršího směrem ke všem statečným jachtařům, kteří dvě závodní kola vydrželi

Výsledky Lipenského větru 2021 (26 posádek)

Lodě do 6,5 délky: 1. Jegorov (Černá v Poš.), 2. P. Klíma (Černá v Poš.), 3. Pechlát.

Lodě nad 67,5 se šroubem nad vodou: 1. Jermalowicz (Polsko), 2. Doležel, 3. Vastl (oba Černá v Poš.).

Lodě nad 6,5 m se šroubem pod vodou: 1. Frost, 2. Sklář, 3. Motal.

Sportovní lodě: 1. Čermák, 2. Jan Meškán, 3. Mich. Klenor.

Závodní lodě speciál: 1. P. Vachel (Černá v Poš.), 2. Kolbl, 3. M. Faktor.

Dlouhodobý Lipenský pohár kajutových jachet (s podmínkou účasti na všech třech podnicích se stejným kapitánem a stejnou lodí), do 6,5 m: 1. Mir. Trčka (Cheb),2. Pechlát, nad 6,5 m šroub nad vodou: 1. Jermalowicz (Polsko), 2. Vastl, 3. Doležel (oba Černá v Poš.), sportovní lodě: 1. Čermák, závodní speciály: 1. Štolba, 2. P. Vachel, 3. Faktor.

FRYMBURSKÝ POHÁR

Jachetní klub Kovářov pořádal již 17. ročník tradičního Frymburského poháru třídy Tornádo. Na startu nechyběla ani posádka novopečených mistrů Evropy Michaela Pavlišová a její bratr Marek. Sobotní počasí jachtařům nepřálo, a tak se muselo počkat, jestli se počasí umoudří v neděli. Naštěstí se tak stalo. Na startu první rozjížďky sice foukaly necelé tři metry, ale s přibývajícím časem s četnými přeháňkami vítr zesílil až na slušných pět metrů. A tím se dvojici zkušených rozhodčích Štěpánce Fialové a Janu Tláškovi podařilo uskutečnit pět zajímavých rozjížděk. Ty nejlépe vyšly mistryni Evropy Michaele Pavlišové, která všech pět rozjížděk vyhrála. Až za ní skončil její tec a trenér Zdeněk Pavliš, devítinásobný vítěz tohoto závodu. Na třetí příčku si vyskočila další smíšená posádka Jakub Sobotka a Veronika Hrabalová.

Výsledky Frymburského poháru (6 posádek): 1. M. Pavlišová – M. Pavliš, 2. Z. Pavliš – K. Pavlišová (všichni Kovářov), 3. Sobotka – Hrabalová (ALT, SaS).

NA BEZDREVU BEZ VĚTRU

O víkendu se na rybníku Bezdrev měly představit lodě třídy RS 700 a RS Feva. Bohužel příroda rozhodla tentokrát jinak, a tak se pro bezvětří či točivý slabounký vítr nemohla uskutečnit ani jedna rozjížďka.