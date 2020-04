V 29. ročníku ankety byla oceněna desítka jednotlivců, vyhlášen byl nejlepší kolektiv, talentovaní mládežníci, trenéři, funkcionáři a došlo i na zvláštní kategorie.

V kategorii výsledkově nejúspěšnějších dospělých sportovců z Českokrumlovska je elitní desítka vyhlášena bez určení pořadí. V přehledu jednotlivců představujeme oceněné sportovce v abecedním pořadí.

Sportovec Českokrumlovska 2019

Karolína Paloudová (SK Vltava Český Krumlov), kanoistika

Karolína Paloudová (ročník 2000) je členkou sportovního klubu SK Vltava Český Krumlov, její hlavními disciplínami jsou sjezd a slalom na divoké vodě. Momentálně se zaměřuje zejména na sjezdové disciplíny a v loňském roce se jí zdárně povedl přechod z juniorské do seniorské kategorie, když se hned dokázala zařadit do nejen české, ale rovněž do světové kanoistické špičky.

Na domácí úrovni Karolína Paloudová posbírala v roce 2019 celkem šest medailí z mistrovství republiky. Vrcholem pro ni bylo MČR ve sjezdu na divoké vodě, které se konalo v divokých peřejích Vltavy ve svém původním korytě pod Lipnem nad Vltavou.

Karolína patří k nemnoha závodnicím, jež kombinují kajak i kanoi. V nabité tuzemské konkurenci, která v současné době dominuje světové kanoistice na divoké vodě, dokázala vybojovat stříbrnou medaili v závodě kanoistek a bronz mezi kajakářkami.

K těmto dvěma individuálním cenným kovům přidala čtyři zlaté medaile z domácích šampionátů družstev v klasickém sjezdu i ve sprintu, a to v závodech kanoistek i kajakářek.

Vrcholem sezony bylo pro krumlovskou sportovkyni mistrovství světa do 23 let, které se konalo v divokých peřejích řeky Vrbas poblíž střediska Banja Luka v Bosně a Hercegovině. Karolína se na šampionátu soustředila pouze na závody na singlkanoi a ač je výrazně úspěšnější na dlouhých distancích, nastoupila také do úvodní sprinterské části. V ní se dokázala probojovat do finále, v němž obsadila lichotivou sedmou pozici.

Své ambice poté naplno vložila do závodu na klasické trati, kde po dvacetiminutovém úsilí vybojovala stříbro. Následně k individuální medaili přidala ještě titul mistryně světa v závodu družstev.

Na světové scéně dala o sobě Karolína Paloudová výrazně vědět ještě dvakrát. V rámci Světového poháru ve francouzském Treignacu a španělském Seu d’Urgell se celkem čtyřikrát umístila v první desítce pořadí, přičemž v klasickém závodě ve Francii na řece Vezere jí na dvacetiminutové trati pouhých 15 setin sekundy odsunulo z medailových pozic na čtvrté místo.

Druhý výrazný světový úspěch si připsala v jiné oblasti kanoistiky. Po zisku premiérové evropské ženské medaile pro ČR ze závodů v mořské kanoistice (Ocean Racing) v roce 2018 se také v uplynulém roce nominovala na vrcholný podnik v této u nás netradiční kanoistické disciplíně. Mistrovství světa se uskutečnilo v září poblíž francouzského střediska St. Pierre Quibern a Karolína Paloudová v něm v kategorii do 23 let obsadila jedenácté místo, přičemž byla třetí nejlepší Evropankou.