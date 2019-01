Lipno nad Vltavou – Velké drama slibovaly závěrečné dva závody Českého poháru ve vodním slalomu, které proběhly během víkendu na trati pod hrází lipenské přehrady.

REPREZENTANTKA Kateřina Kudějová si splnila velký sen. Na rok vyhrála auto. | Foto: Deník / Havelka Michal

Vítěz celého seriálu se měl radovat z hlavní výhry, kterou bylo zapůjčení osobního automobilu na jeden rok zdarma.



Na svezení v novém autě měli největší zálusk Ondřej Tunka a Kateřina Kudějová, oba z USK Praha. Před víkendem je dělily na čele seriálu pouhé dva body.



Po sobotním sedmém pohárovém závodě měl mnohem blíž k celkovému prvenství Tunka.



Kateřina Kudějová se ale nevzdala, v neděli předvedla parádní jízdu a bude to právě ona, kdo se bude až do příštího léta vozit v novém autě.



V celkovém hodnocení se před Ondřeje Tunku zařadili ještě druhý Lukáš Rohan, kterému osobní automobil unikl o pouhý jeden bod, a také bronzový Vít Přindiš, jenž na Lipně prokázal skvělou formu před blížícím se mistrovství světa.



Se šťastnou vítězkou jsme pohovořili těsně po skončení rozhodujícího závodu.



Na začátku sezony jste si dala cíl nasbírat nejvíc bodů v Českém poháru a vyhrát na rok zapůjčení automobilu. To se povedlo. Jaké jsou tedy vaše pocity?

Teď, když už je po všem, převládají příjemné pocity. Moje jízdy však nebyly úplně perfektní a z toho jsem trochu zklamaná. Hlavně v sobotu se mi to moc nepovedlo.



V čem byl problém?

Vlastně se mi jelo celkem dobře. Jenomže jsem minula jednu branku a musela jsem se vracet. V závodě jsem skončila až sedmá a tím jsem na Ondřeje hodně bodů ztratila.



Věřila jste v tu chvíli reálně, že na hlavní výhru ještě dosáhnete?

Už jsem tomu nevěřila. Přestala jsem to po sobotě řešit, protože jsem ani netušila, že šanci pořád mám. Ještě v neděli ráno mi říkali, že na první místo ztrácím sedmnáct bodů, což se zdálo hodně.



Zřejmě jste se ale na následující den dobře vyspala?

Nedělní závod byl podstatně lepší. Nedělala jsem chyby, takže to bylo fajn.



Jak se vám trať tady na Lipně líbí?

Je technická, ale ne nějak těžká. V jistých úsecích je náročná spíš na psychiku.



Říkala jste, že po sobotě jste o celkovém vítězství v poháru již reálně neuvažovala. Mohlo vás to třeba uklidnit?

Je pravda, že v neděli ráno jsem byla úplně klidná. Ale po kvalifikaci, ještě předtím než začalo finále, nás s Tuňákem (Ondřej Tunka pozn. red.) fotili, jak se přetahujeme o to auto. Přitom jsem se dozvěděla, že šanci na celkové vítězství stále mám. Takže jsem vlastně věděla, že ve finále jedu o hlavní výhru.



Nyní se můžete těšit z auta. Jak se vám vůbec líbí?

Abych pravdu řekla, ještě jsem se ho ani pořádně neprohlížela. Teď se na něj půjdu kouknout.



Který závod v sezoně považujete za svůj nejvydařenější?

Nejvíc mě těší, když jsem se svoji jízdou spokojená, moc jich ale v této sezoně nebylo. Nyní si ani nedokážu na takovou jízdu vzpomenout. Řekla bych, že závod tady na Lipně byl asi můj nejlepší.



Tak hrozné to ale přece nemůže být, když jste celý Český pohár vyhrála…

To ano, výsledky nemám špatné, ty jízdy už ale tak dobré nejsou. Snad se to zlepší.



Potřebujete pořádně potrénovat?

Natrénováno myslím mám, ale v sezoně, která následuje po olympiádě, je vždy těžší dostat ze sebe to nejlepší. Olympiáda, to je absolutní vrchol a celý ten olympijský rok je úplně jiný. Máte mnohem větší motivaci a dokážete se daleko lépe připravit.



Dá se tedy říct, že tato sezona, která následuje po Olympijských hrách, je pro vás odpočinková?

Přesně tak bych to nazvala. Do příští olympiády zbývají ještě tři roky a jsme tedy teprve na začátku nového olympijského cyklu.