Taktovkou v cyklokrosovém závodě převzala Nizozemka Annemarie Worst.

Kateřina Nash odstartovala velmi dobře, neustále se pohybovala mezi nejlepší pěticí. Ve druhé polovině závodu si sice o dvě místa pohoršila, ale udržela bílý dres vedoucí závodnice SP. 16.11. se SP přesune do Tábora, pokud by Kateřina Nash na "domácí" trati startovala, stala by se velkým tahákem už tak atraktivního závodu.

Ženy Elite (64 závodnic):

1. Worstová, 2. Alvaradová (Niz.) +33, 3. Kay (V. Brit.) +56, 7. Kateřina Nash (Česko) +1:42,…23. Pavla Havlíková, 38. Ungermanová, 41. Tereza Švihálková . Tereza Vaníčková 8:34, 53. Kamila Janů – 2 kola.

Průběžné pořadí Světového poháru (po 3 z 9 závodů):

1. Kateřina Nash (Česko) 198, 2. Maghalie Rochette (Kanada), 175, 3. Kaitlin Keough (USA) 146, 4. Anna Kay (V. Brit.) 141 (nejlepší v kategorii žen U23).