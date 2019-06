Jednalo se o důležité závody, které byly zároveň nominační pro nadějné sjezdaře, kteří usilují o reprezentační start na letošním MS juniorů, jež se pojede v Banja Luce na řece Vrbas. Ze závodníků SK Vltava Český Krumlov se nominační boje týkaly hlavně singlkanoistů Vojtěcha Klímy, Samuela Vejnara a Jakuba Mareše. Nejmladší děvčata Kristina Novosadová a Tereza Kratochvílová pak bojují o MS hned ve dvou kategoriích, a to na kajaku a singlkanoi.

„Při pohledu na průběžnou nominaci na juniorský šampionát vidíme, že Klíma má reprezentaci již vyjetou. Novosadová a Kratochvílová jsou přesně na hraně, ale mají k tomu blízko. Obě děvčata čeká rozhodující bitva o místo v reprezentaci v polovině června na řece Berounce při mistrovství republiky dorostu. Pevně věřím, že tam podají svůj nejlepší výkon a poprvé budou moci reprezentovat Česko na velké akci,“ vzkazuje krumlovský trenér Lukáš Novosad.

Ve Veltrusech se jelo také Mistrovství ČR kategorie do 23 let, při kterém všestranná krumlovská závodnice Anežka Paloudová měla den a nikdo ji nedokázal porazit. Titul a celkové vítězství do 23 let získala na kajaku i singlkanoi.

„Sportovní program Anežky je nabitý. Od podzimu střídá tréninkovou přípravu a závody, a to jak ve sjezdu na divoké vodě, tak také v rychlostní kanoistice, ke které má relativně blízko díky svým studijním povinnostem na vysoké škole v Praze,“ připomíná kouč Novosad, jenž sám byl jedním z krumlovských medailistů při pohárovém dvoukole ve Veltrusech.

POHÁROVÉ VÝSLEDKY

Umístění závodníků SK Vltava Český Krumlov při 5. a 6. kole ČP ve sjezdu na divoké vodě (sprinty ve Veltrusech):

5. kolo ČP – C1 muži: 2. Novosad, 10. Švadlena, 13. Klíma, 16. Skořepa, 18. Vejnar, K1 ženy: 2. A. Paloudová, 10. Novosadová, 13. K. Paloudová, 22. Kratochvílová, 23. Kleinová, C1 ženy: 3. A. Palodouvá, 5. K. Paloudová, 9. Kratochvílová, 10. Plachtová, K1 muži: 25. Ondřich, 37. Olšák.

6. kolo ČP – C1 muži: 4. Novosad, 8. Švadlena, 9. Klíma, 15. Skořepa, 20. Vejnar, 21. Mareš, K1 ženy: 1. A. Paloudová, 11. K. Paloudová, 17. Novosadová, 19. Kratochvílová, 21. Kleinová, C1 ženy: 1. A. Paloudová, 6. K. Paloudová, 10. Plachtová, 11. Kratochvílová, K1 muži: 19. Ondřich, 22. Mareš, 38. Olšák.