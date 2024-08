Sparta Praha se připravuje na klíčový zápas sezony proti Malmö, který rozhodne o postupu do Ligy mistrů. V roce 2014 se David Lafata zapsal do historie třemi góly proti stejnému soupeři, ale Sparta tehdy nepostoupila. Nyní bývalý kanonýr věří, že současný tým má velkou šanci na úspěch.

Sparta hraje možná nejdůležitější zápas v sezoně. V Malmö. O Ligu mistrů. V roce 2014 stejnému soupeři nasázel David Lafata tři góly. "Vzpomínám si na ně, ale také na to, že jsme nepostoupili," říká s úsměvem bývalý fotbalový kanonýr. "Takové smíšené vzpomínky to jsou." Sparta vyhrála na Letné v roce 2014 4:2, v Malmö ale 0:2 prohrála a podle tehdejších pravidel šel dál soupeř. David Lafata si myslí, že současný kádr má velkou šanci na postup. "Šance tam určitě je, i když bych Malmö nepodceňoval. Ale Sparta má svoji kvalitu a určitě má na to, aby postoupila do Ligy mistrů."

Autogramiáda osobností na ČEZ Lipno sport festivalu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Lafata dorazil na ČEZ Lipno sport festival. Jako Jihočech je tu téměř doma. Sešel se tu s kamarády, odehrály exhibiční zápas proti domácímu týmu. "Určitě jsem Honzu Kollera sledoval už jako kluk. Celou ta zlatou generaci. Honzu, Karla Poborského, Vláďu Šmicera. Fandil jsem jim. O to větší zážitek potom byl, když jsem se s nimi mohl potkat v jedné šatně."

Teď se někteří bývalí spoluhráči potkali v jedné šatně znovu. Klub z Lipna oslavil třicáté narozeniny a pozval si v rámci ČEZ Lipno Sport festivalu Real TOP Praha. David Lafata pozvání přijal velmi rád. Nejen z toho důvodu, že si zahrál fotbal, ale také proto, že pomohl v charitativním utkání rodinám dětí, které neměly v životě tolik štěstí. A Lipno. O prázdninách má své kouzlo. "Jezdili jsme na Lipno s rodiči na dovolenou. Potom, když jsem byl starší, tak jsme sem jezdili rádi s kamarády nebo i s manželkou Kamilou na ryby. Já jsem na Lipně alespoň každý rok jednou nebo dvakrát."