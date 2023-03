RUFA Bechyně - Spartak Kaplice B 10:8. K. Kuchta nejml. 3, J. Procházka 2, M. Růžička a D. Zikeš 1, debl.

Kardašova Řečice - Spartak Kaplice B 10:1. Debl.

Velešín / Přídolí - VS Tábor 10:5. J. Janda 4, R. Vochozka 3, J. Kamera a R. Vraspír 1, debl.

Velešín / Přídolí - Libín Prachatice odloženo na 9. března.

Dvě kola před koncem soutěže je béčko Kaplice na klidném 7. míst tabulky. Velešín / Přídolí je na 9. místě.

Jihočeský KP:

Velešín / Přídolí B - Orel ČB B 10:7. R. Vraspír 4, R Vochozka 3, K. Betka 2, debl.

Spartak Kaplice C - Suchdol nad Lužnicí 10:4. P. Beneš st. 3, J. Dvořák, R. Dvořák a Z. Kmoch 2, debl.

Spartak Kaplice C - Osek 10:8. Z. Kmoch 4, J. Dvořák a P. Beneš st. 2, R. Dvořák 1, debl.

Velešín / Přídolí B - Suchdol nad Lužnicí 10:3. R. Vochozka a R. Vraspír 3, D. Blaženec 2, debly.

Dvě kola před koncem sezny patří celku Velešín / Přídolí B druhé místo a céčku Kaplice čtvrté místo tabulky.

Jihočeská KS:

Křemže / Holubov B - Nová Ves u ČB 1:10. J. Laštovička.

Libín Prachatice C - Křemže / Holubov 8:10. V. Novák a J. Reitinger 3, J. Opelka a M. Dobrovodský 1, debly.

Křemže / Holubov B - Martyna Malovice 1:10. J. Laštovička.

Pedagog ČB - Velešín / Přídolí C 5:10. D. Blaženec a P. Rychlý 2, F. Ferenčík a J. Sládek 1. 4x skreč.

Týn nad Vltavou - Velešín / Přídolí C 10:3. D. Blaženc a F. Ferenčík 1, debl.

Dvě kola před koncem soutěže patří celku Křemže / Holubov 2. místo tabulky. Velešín / Přídolí C a Křemže / Holubov B jsou na posledních dvou místech znamenajících sestup.