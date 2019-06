V českobudějovickém derby se o prvenství střetly celky Tigers a nakonec úspěšného obhájce Legends.

Jen z povzdálí letos sledovali boje o medaile zástupci krumlovského regionu z Kaplice. Ti po loňském třetím místě se letos propadli a celkově skončili až na poslední šesté příčce.

ZÁKLADNÍ ČÁST

Systém soutěže nabídl dvoukolovou základní část, ve které si týmy budovaly pozice pro play off.

Spartakovci si v šestičlenné společnosti dalších soupeřů připsali tři výhry (doma Tigers ČB a Tábor, venku Tigers ČB) a sedm porážek při celkovém skóre 660:725.

V několika duelech chyběl Kaplickým pověstný kousek štěstí, aby dobře rozehraný zápas dotáhli do vítězného konce. V průběhu sezony se ovšem trenér Pavel Milsimer musel obejít bez dlouhodobě zraněného kapitána Lukáše Hejného. Když se přidaly i další absence, cestovalo k některým zápasům jen torzo týmu (duel v Táboře). I když v závěrečném kole zdolali spartakovci doma Tigers ČB (86:77), tak na jejich postavení v tabulce a soupeře pro předkolo play off to již nemělo vliv.

PLAY OFF

Po skončení základní části přišla na řadu vyřazovací část.

První dva týmy (Legends ČB a Tigers ČB) si zajistily přímo účast v semifinále, zbylé čtyři celky sehrály předkolo play off. V něm Kapličtí narazili na nepříjemné Sršně Písek. V dramatickém dvojutkání rozhodovalo o postupu výsledné skóre, když svěřenci trenéra Milsimera doma zvítězili 87:79 a u Otavy padli 61:75 (v součtu +6 bodů pro Písek).

Z druhé dvojice byli úspěšnější hráči Tábora (2:0 s Pelhřimovem – 70:46 a 82:67). V semifinále zdolali hráči Legends ČB táborské BK 2:0 (68:59 a 72:59) a Tigers ČB kaplické přemožitele z Písku rovněž 2:0 na zápasy (76:69 a 93:88).

Ve finále, které přineslo basketbal vysoké úrovně, pak slavili v dramatické sérii vavříny obhájci prvenství – Legends ČB. Ti zdolali městské rivaly (sdílejí spolu halu) 2:1 na zápasy (87:92, 84:80 a 92:83).

V souboji o třetí místo přemohl Tábor písecké Sršně na jejich palubovce 73:65.

Konečné pořadí Jihočeské ligy 2018/2019: 1. Legends ČB, 2. Tigers Basketball ČB, 3. BK Tábor, 4. Sokol Sršni Písek C, 5. BK Pelhřimov, 6. Spartak KAPLICE.

SPARTAK V ČÍSLECH

V soutěžním ročníku 2018/2019 nastoupilo v dresu Kaplice k ostrému utkání 12 hráčů.

Ve všech dvanácti duelech nastoupili jen Roman Adámek a Jaroslav Pintner. Pouze do jednoho střetnutí pak vběhl Vlastimil Čermák.

Střeleckým lídrem Spartaku se opět stal matador Roman Adámek (průměr 16,9 bodu na zápas), který rovněž nasázel nejvíce přesných střel z perimetru (35 trojek ze 77 celého týmu).

V trestných hodech měl nejvyšší úspěšnost Petr Novotný – 73,8% (42/31).

Ve statistikách za sezonu 2018/19 údaje za jménem hráče znamenají: průměr bodů na zápas – body celkem – odehrané zápasy – trojky – trestné hody (házené / proměněné, % úspěšnost):

Roman Adámek: 16,9 – 203 – 12 – 35 – 50/36 – 72,0

Ondřej Čegan: 15,5 – 171 – 11 – 17 – 29/16 – 5,2

Pavel Míšek: 12,2 – 122 – 10 – 10 – 54/32 – 59,3

Petr Novotný: 9,2 – 92 – 10 - 5 – 42/31 – 73,8

Jakub Šulek: 9,1 – 100 – 11 – 8 – 19/8 – 42,1

Petr Ševčík: 2,9 – 32 – 11 – 0 – 19/6 – 31,6

Assad Al Ahmad: 2,4 – 26 – 11 – 1 – 6/3 – 50,0

Jaroslav Pintner: 2,2 – 26 – 12 – 0 – 6/2 – 33,3

Nikola Holub: 1,8 – 9 – 5 – 0 – 6/1 – 16,7

Jan Beň: 1,7 – 12 – 7 – 1 – 8/3 – 37,5

Josef Vaniš: 1,4 – 15 – 11 – 0 – 9/1 – 11,1

Vlastimil Čermák: 0,0 – 0 – 1 – 0 – 0/0 – 0,0

Tým celkem: 67,3 – 808 – 12 – 77 – 248/139 – 56,0

OČIMA TRENÉRA

„Letošní ročník se nám výsledkově moc nevydařil. Z celkového počtu dvanácti zápasů jsme vyhráli jen čtyři. Je ale třeba zmínit, že jsme se celou sezonu hodně potýkali s absencemi a zraněními klíčových hráčů. Na druhou stranu, když jsme povolali některé veterány, tak ti ještě ukázali, že stále mohou být platnými hráči,“ připomíná trenér kaplických basketbalistů Pavel Milsimer a dodává: „Nepovedený ročník je za námi a nyní se už musíme lépe připravit na ten další. Pozitivem je implementace několika nových mladíků do sestavy, kteří posbírali řadu cenných zkušeností v mužské kategorii.“

Jan Beň