Křemže - Pod Kletí se i letos o Vánocích uskuteční turnaj mixů a na pořadu bude i oblíbený sestup z vrcholu Blanského lesa do údolí.

Vítězem šestatřicátého ročníku turnaje smíšených dvojic – Vánočních mixů – se loni stala rodinná dvojice Michala a Michaely Koudelkových (na snímku), která nebude chybět ve startovní listině ani při letošním pokračování. | Foto: Deník / Karel Vosika

Závěr roku je každoročně pro badmintonisty křemežského Sokola příležitostí uspořádat dvě tradiční oblíbené akce – a nejinak tomu bude i letos.

Opět se na kurtech v tělocvičně křemežské školy představí hráči při Vánočním turnaji mixů a se svými přáteli se poté setkají při Sestupu z Kletě. Příznivé rozložení volných dnů na konci prosince umožňuje uskutečnit tyto akce v různých dnech.

Vánoční turnaj mixů se bude letos konat ve čtvrtek 26. prosince. Bude to již sedmatřicátý ročník turnaje, který často přiláká hráče nejen domácího oddílu, ale i zástupce jiných klubů z regionu, kraje a celé republiky i zahraničí. Pro letošní turnaj již přislíbili účast několikanásobní vítězové – manželé Mouritsenovi z Dánska. Zúčastní se i loni triumfující Michal a Michaela Koudelkovi a ve startovním poli se objeví i několik vítězů z předchozích let, a to nejen z domácího oddílu. Křemežští představí jak hráče prvního družstva, které je úřadujícím krajským přeborníkem, tak i další hráče, kteří budou chtít využít výhody domácího prostředí. Výrazným oživením startovního pole budou vynikající domácí dorostenci Petr Beran a Jindřich Kukač, pořadatelé se těší i na výborné borce z dalších oddílů. Výčet startujících dává záruku kvalitní hry a zajímavé podívané pro diváky.

Zveme tímto přátele oddílu badmintonu k příjemnému strávení svátečního dne ve společnosti badmintonistů TJ Sokol Křemže. Začínáme v tělocvičně ZŠ Křemže v devět hodin dopoledne, předpokládaný konec turnaje je kolem čtrnácté hodiny.

Další akcí křemežských badmintonistů na sklonku roku je tradiční Sestup z Kletě. Ten se letos uskuteční v sobotu 28. prosince. V odpoledních hodinách se účastníci začnou scházet na vrcholu Kletě a před sedmnáctou hodinou pak společně sejdou do údolí do Holubova. Tam celá akce vyvrcholí v restauraci Pod Kletí u vlakového nádraží. Od 19 hodin začne oficiální část rozloučení s odcházejícím rokem. Jistě bude na co vzpomínat, a to nejen na úspěchy z končícího roku 2013. Ať už na výbornou sezonu dospělých a jejich účast v kvalifikaci o ligu či na start veteránů na MS v Ankaře, nebo na vynikající úspěchy mladých hráčů a jejich vítězství na celostátních turnajích či na dvojnásobný titul mistra Švýcarska, který letos přivezl Beran.

Vzpomínky však půjdou i daleko do minulosti. Oddíl badmintonu Sokola Křemže totiž slaví čtyřicet let činnosti, a to je pořádná dávka úspěšných akcí na hřišti i mimo něj. Křemežští badmintonisté přivítají každého pamětníka dlouhé historie oddílu, kterým za dobu jeho činnosti prošlo na tři stovky lidí. Společně si pak připijí na další úspěchy a hlavně na zdraví v příštím roce.

Tímto Křemežští přejí i čtenářům příjemné prožití svátků na konci roku 2013 a hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v roce 2014!

Václav Koudelka