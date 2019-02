K prvnímu kolu bojů o udržení ligy pro další sezonu nastoupili Křemežští o víkendu na severu Čech. Na mosteckých kurtech nejprve padli s domácím Super stars Most a poté po zlepšených výkonech shodným poměrem porazili rezervu pražského Meteoru i další tým z metropole – Astru Praha.



1. zápas: SS Most – Sokol Křemže 5:3, body hostů: v singlu Kukač, v deblech páry Beran / Pirtyák a Koudelka / Kukač.



„V základní části jsme s Mostem prohráli 3:5 a naším cílem bylo skóre otočit. Pozměnili jsme trochu sestavu zejména v mužské čtyřhře, ale domácím to moc vrásek nenadělalo a kýžený úspěch se nedostavil. Debly jsme sice ovládli, Jindra Kukač ještě v dobrém zápase porazil Slováka Repiara, ale tři body byly málo,“ okomentoval úvodní nepříliš povedený zápas zkušený hráč křemežského týmu Petr Pirtyák.



2. zápas: Sokol Křemže – TJ Sokol Meteor Radotín Praha B 5:3, body Křemže: Matoušková, Hadáček a Beran v singlech, debl Beran / Pirtyák, mix Koudelka / Černá.



„Proti Meteoru jsme nastoupili jako jiný tým. Touha a soustředěnost byly znát i mimo kurt. Super začátek přišel v mixu, přidal se první debl a po třech zápasech jsme vedli 2:1. Zuzka Matoušková pak skvělým singlem vybojovala třetí bod, výborná byla i dvouhra Alberta Hadáčka a když pak Petr Beran přidal pátý bod, tak se už jen dohrávalo pod heslem hlavně se nezranit. Skvělá výhra, se kterou jsme ani tolik nepočítali,“ sportovně přiznal Pirtyák.



3. zápas: Sokol Křemže – TJ Astra ZM Praha 5:3, body: mix Koudelka / Černá, singly Koudelka, Beran, Černá a Matoušková.



„Po čtyřech zápasech a výhrách v mixu, Zuzky v singlu a obou deblových párů jsme vedli 4:0. Lepší start jsme si nemohli přát. V dalších čtyřech zápasech nám stačil k celkové výhře jediný bod. Holky v deblu se bily jako lvice, bojovali i Jindra a Albert v singlech, ale poslední bod nám výbornou dvouhrou přihrál až Petr Beran. Druhá výhra je výborným vstupem do vyřazovací fáze a důležitým krokem k udržení ligy,“ ví Petr Pirtyák.



Po úvodním kole play off down je Křemže se sedmi body na druhém místě o bod za vedoucím Mostem, třetí je šestibodová Astra a čtvrtý Meteor (3 body).



Další kolo je na programu v sobotu 16. března v pražské Vinoři na kurtech Meteoru. „Bude to pro nás poslední turnaj sezony a bude klíčový! Držte nám palce, ať i v příští sezoně můžeme patřit k republikové špičce v týmových soutěžích!“ vzkazuje fanouškům Petr Pirtyák.