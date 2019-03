Křemže má definitivu, bude prvoligová i v příští sezoně

Praha – V hale v pražské Vinoři to jihočeský tým zvládl! Ve vypjatém posledním kole play of down 1. badmintonové ligy se hráči a hráčky áčka Sokola Křemže popasovali se všemi nástrahami vyřazovacího kola na jedničku a udrželi prvoligovou příslušnost i pro příští hrací rok.

Křemežským v posledním kole k udržení v lize stačilo jedno jakékoliv vítězství v zápasech proti třem soupeřům. Z předchozího turnaje v Mostě si totiž přivezli dostatek bodů a ke klidu jim tak stačila jediná výhra. Křemže – Most 5:3 První kolo postavilo Jihočechům do cesty ambiciózní Most, kterému navíc měli co vracet. Z dosavadních dvou vzájemných utkání odešli Křemežští dvakrát poraženi. Historie je zde však hlavně proto, aby byla přepisována! A začalo se hezky zostra. Koudelka s Černou sehráli parádní mix proti Valentovi s Krocovou. První set sice ještě vyšel pro soupeře, ale oba další opanoval náš mix – a důležitý první bod byl na světě. O další se postarali na prvním deblu Petrové Pirtyák s Beranem. Orosovi s Portem nedali moc šancí – a rázem to bylo 2:0. Druhý mužský debl Kukač a Koudelka ovládl další zápas a vedení 3:0 bylo slibné. A aby toho nebylo málo, čtvrtý bod přidaly ve čtyřhře ženy, čímž Křemže potvrdila nadvládu u párových disciplín. Beran se poté pustil do mosteckého Valenty v mužském singlu číslo 1. Zápas došel do třetího setu, kde už měl trochu více ze hry mostecký hráč a korigoval na 4:1. Matoušková nastoupila do své parádní disciplíny, tj. ženského singlu, ale proti velezkušené Dobiášové tahala celý zápas za kratší konec – 4:2. Další třísetovou bitvu zažil mužský singl č. 3, kde se Hadáček pokoušel o nemožné proti matadorovi Orosovi. V třetím setu našel více klidu v zakončení hráč Super Stars Most – a rázem to bylo 4:3. Poslední slovo ovšem měl Kukač v mužském singlu číslo 2. Opět se hrál veledlouhý třísetový zápas, v němž křemežský mladík však nenechal nikoho na pochybách, že takové bitvy má opravdu rád. Ve třetím setu soupeře doslova umlátil a vyválčil tolik potřebný pátý bod do sbírky – 5:3. Mostu tak Křemežští vrátili dvě předchozí prohry i s úroky. Naopak pro Most je smutné, že si právě tento soupeř nakonec vytáhl pověstného černého Petra a z 1. ligy se na další sezonu bude stěhovat o patro níže. Křemežští však už poté mohli celý den dohrávat v klidu. Nevadila proto ani zdravotní indispozice Petra Berana, který nemohl v pořádku dohrát druhé kolo proti domácímu Meteoru. Meteor Praha – Křemže 6:2 V utkání s domácím týmem za Křemži bodovaly pouze debly Kukač / Beran a M. Mouritsen / Černá. Do posledního kola proti pražské Astře už Beran nenastoupil. Astra ZM Praha – Křemže 5:3 V posledním utkání body pro Jihočechy přinesly opět debly, a to Kukač / Koudelka a Pirtyák / P. Mouritsen. Třetí bod získal v singlu Albert Hadáček. „Jsme velmi rádi, že se nám povedlo ligovou příslušnost udržet a už se těšíme na sezónu další, v pořadí pro nás již třetí ligovou,“ vzkazuje kapitán křemežského týmu Michal Koudelka. O tento úspěch skromného oddílu z Krumlovska se postarali hráči a hráčky prvního týmu TJ Sokol Křemže pod vedením hrajícího kapitána a trenéra Michala Koudelky. Jmenovitě to byli: Petr Beran, Jindřich Kukač, Albert Hadáček, Petr Pirtyák, Vladimír Sklář, Peter Mouritsen, Eva Sklářová, Lucie Černá, Zuzana Matoušková a Markéta Mouritsen. Všech výše jmenovaných jedenáct statečných si zaslouží velkou pochvalu a respekt. Každý z nich se postaral o body, které byly v konečném účtování velmi důležité. Hráči malého klubu z Podkletí dokáží konkurovat obrům z republikové špičky a šíří tak dobré jméno křemežského badmintonu po celé republice. Poděkování patří i dalším členům TJ Sokol Křemže, zejména hráčům druhého týmu dospělých za podporu a společné tréninky. Dále partnerům a sponzorům, zejména pak Městysu Křemže v čele se starostou Josefem Troupem a v neposlední řadě fanouškům, kteří s týmem jezdí po všech prvoligových herních štacích. Petr Pirtyák, Karel Vosika

Autor: Redakce