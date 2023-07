/FOTOGALERIE/ Zlato z 18. desetiboje ŠNOMÍBO vybojoval bratr loňského vítěze Ondřej Horna z Dušníků před Krumlováky Brožem a Dufkem, který od března trénoval v posilovně.

18. Krumlovský desetiboj ŠNOMÍBO. | Foto: David Šimek

Adam Sebastian Helcelet se zapojil do koulařské části.Zdroj: Pavel Krátký„Tropický desetiboj“ nedokončilo sedm závodníků a závodnic z 26, vesměs kvůli zraněním. Adam Sebastian Helcelet si s manželkou Denisou zkusili třetí disciplínu desetiboje - kouli. Oba se ale aktivně zapojili do organizace a nalákali na svůj srpnový krumlovský Kemp vítězů.

Plnoletosti, tedy rovných 18 let, dosáhl Krumlovský desetiboj ŠNOMÍBO, kdy 19 z 26 přihlášených mužů a žen od 14 do 49 let úspěšně dokončilo celý desetiboj (několik závodníků a závodnic přes drobnější zranění zvládlo absolvovat jen některé disciplíny). Vše probíhalo za tropického letního počasí, kdy teploty atakovaly 33 stupňů.

Když to budeme parafrázovat „vařil“ se nejen Tomáš Vařil - jedenáctinásobný účastník závodu a dnes spolupořadatel a moderátor akce, který na stadionu spolupracoval s více než dvacítkou pomocníků a organizátorů akce, bez kterých by se závod neobešel. Jednu z disciplín (vrh koulí) si zkusili i čestní hosté, a to již podruhé se krumlovského mítinku účastnivší Adam Sebastian Helcelet a Denisa Helceletová (dříve Rosolová) s výkonem 13,96 m – 726 bodů (Adam) a 10,48 m – 585 bodů (Denisa). Oba se zapojili i do organizace závodu – pomáhali například s rozcvičkou souběžného 14. Dětského víceboje, který nadchl 44 dětí od 4 do 15 let, měřením, ochotně se fotili a podepisovali se dětem i dospělým a tím nejlepším způsobem nalákali na svůj druhý krumlovský Kemp vítězů, který proběhne 21. - 25. srpna tohoto roku. „Chtěl jsem si tady na ŠNOMÍBU nejprve zkusit stovku, dálku a kouli, ale trochu cítím tříslo, tak půjdu jen do jedné technické disciplíny. Zanedlouho mě čekají důležité závody v Polsku, tak nebudu raději riskovat,“ trochu litoval Adam Helcelet v době, kdy se už rozcvičoval na první disciplínu ŠNOMÍBO desetiboje - běh na 100 metrů.

1/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetiboj ŠNOMÍBO. 2/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetiboj ŠNOMÍBO. 3/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetiboj ŠNOMÍBO. 4/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetiboj ŠNOMÍBO. 5/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 6/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 7/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 8/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 9/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 10/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 11/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 12/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 13/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 14/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 15/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 16/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 17/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 18/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 19/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 20/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 21/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 22/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 23/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 24/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 25/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO. 26/26 Zdroj: David Šimek 18. Krumlovský desetoiboj ŠNOMÍBO.

Veteráni by brali medaile i bez koeficientů, jen v jiném pořadí. Ondřej Horna, bratr loňského vítěze Davida Horny, vystoupal na stupínek nejvyšší. Stříbro a bronz brali Krumlováci Brož a Dufek, který by bez koeficientů bral stříbro.

Od 15. ročníku se na Krumlovském desetiboji nesoutěží oficiálně podle klasických pravidel, ale se započtením veteránských koeficientů dle WMA. To bylo znát i na pořadí. Veteráni, pořád v dobré formě, odsunuli díky svým koeficientům v celkovém pořadí nejlepšího „neveterána“ sedmnáctiletého Martina Mikšla z Rasty team ČB z potenciálně 4. místa na 9. příčku (získal 3091 bodů). Loni zlatého Davida Hornu (43 let) z Jablonce nad Nisou, který letos pro zranění zvládl jen čtyři disciplíny a skončil třináctý (1948 veter. bodů, 1571 bodů bez koeficientu), vystřídal na zlaté pozici o čtyři roky mladší bratr Ondřej Horna ze Sportovního klubu Dušníky z.s., který vybojoval 4382 veteránských bodů (3766 bez koeficientu). Na zlato by však dosáhl i bez veteránského přepočtu. V pořadí s koeficientem i bez koeficientu se skvělou formou blýskli ještě dva domácí borci z Krumlova. Devětačtyřicetiletý Martin Brož bral stříbro za 4382 veter. bodů (2906 bodů bez koeficientu) a zasloužený bronz si doma vystaví třináctinásobný účastník krumlovských vícebojů Pepa Dufek (43 let). Ten si třetí příčku upevnil o 276 bodů před čtvrtým, o rok mladším, Jiřím Netušilem z Přísečné, který reprezentoval Strabag. Ten bodový veteránský zisk zaokrouhlil na rovných 4000 bodů (3106 bez koef.). Kdyby se počítalo vše bez koeficientů, bral by Pepa Dufek dokonce stříbro. „Pepa je nezmar a dříč. Minulý týden jsem ho zval na pivo a striktně odmítl s tím, že je od března v každodenním tréninku v posilovně a že formu směřuje právě k desetiboji. Pivo si prý dá až v neděli po závodě,“ upozorňuje s úsměvem na motivaci nejčastějšího závodníka ŠNOMÍBO vícebojů jeden z organizátorů Honza Míka. Pepa Dufek předvedl nejen skvělými výkony (zejména na 400 m, v oštěpu a 1500 m), ale i perfektně vyrýsovanou postavou, že úsilí v posilovně nebylo marné.

1/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 2/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 3/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 4/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 5/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 6/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 7/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 8/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 9/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 10/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 11/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 12/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 13/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 14/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 15/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 16/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 17/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 18/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 19/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 20/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 21/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 22/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 23/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 24/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 25/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 26/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 27/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 28/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 29/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 30/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 31/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 32/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 33/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 34/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 35/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 36/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 37/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 38/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 39/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 40/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 41/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 42/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 43/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 44/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 45/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 46/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 47/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 48/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 49/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 50/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově. 51/51 Zdroj: Pavel Krátký 14. Dětský víceboj v Českém Krumlově.

Do závodu už jsou doslova zapálené „rodinné klany“ z celé republiky. A poměřují síly.

Závod spojuje generace rodičů a dětí, někteří ještě závodí ve dvou závodech. Například Aleš Jirout přivedl do dětského víceboje své tři syny. „Mě vlastně vyhecovali letos právě moji klucí, jinak bych asi nešel. Od jara se ptají, kdy bude desetiboj a pětiboj, a že tam musíme jít,“ prozradil na sebe

Krumlovák Aleš Jirout (48 let) z týmu PSI VÁLKY, který nakonec vůbec nedopadl špatně, v přepočtu s veteránskými koeficienty byl šestý s 3699 body (bez koef. by byl devátý s 2232 body). Jeho syn Prokop měl třetí místo z kategorie do 7 let a to závodil v dlaze se zraněnou rukou, stejně tak třetí byl i třináctiletý Kryštof Jirout v kategorii 12-14 let, sedmé místo do 11 let obsadil prostřední syn Vít Jirout.

I 43letý Pepa Dufek měl svého svěřence v nestarší kategorii Dětského víceboje. Ten sice letos ze zdravotních důvodů závod nedokončil, ale přesto bojoval srdnatě po vzoru svého táty, když byl po dvou disciplínách, které stačil absolvovat, druhý. Do závodu se zapojila a nepřehlédnutelně přispěla také Aneta Dufková, která napekla ve své pekárně křupavé chleby a pečivo, které si odnesli všichni dokončivší desetibojaři.

Rodinou trojici v hlavním desetibojařském závodě jsme mohli vidět v případě Davida Hanuse (46 let), který musel přijmout „porážku“ i s veteránskými koeficienty od čtrnáctiletého letého syna Eliáše, který skončil desátý výkonem 2439 bodů. Druhý, šestnáctiletý syn Tadeáš, si zapsal na premiérovém desetiboji 1716 bodů. Nutno podotknout, že Davida Hanuse limitovalo zranění kotníku po výšce. Přesto dobojoval, jak má ve vyku, desetiboj až do konce, a to už svůj jubilejní desátý! Klan Hanusů doplnila účast šestileté Kateřiny v Dětském víceboji, která doplňovala nejpočetnější rodinnou účast přihlášených za tým VK Balet ČB. Kačenka bojovala mezi těmi nejmladšími dívkami a skončila sedmá s 22 body.

I rodina Hornů, která to měla do Krumlova z Jablonce potažmo Dušníků trochu z ruky, neváhala přijet i s fanoušky a měla trojnásobnou účast v závodě. Syn Davida Horny, sedmnáctiletý Lukáš, bojoval sám v kategorii registrovaných atletů a dosáhl top výkonu 5078 bodů. Jeho strýc Ondřej Horna, jak jsme zmiňovali, kraloval pořadí amatérů, a loňský vítěz David Horna letos pro zranění dal čtyři disciplíny. „Ze sportu musí být radost. Není to o těch výkonech – úžasně si to užíváme,“ řekl David po sice nedokončeném, přesto pro něj motivujícím desetiboji. Ne nadarmo se tedy mohli všichni tří Hornové vyfotit na prvním stupínku stupňů vítězů.

Tým Medvědi, pod kterým se skrývala rodina Brožova z Českého Krumlova, měl také tři zástupce a všichni stáli na bedně – otec Martin Brož byl druhý v desetiboji, dcera Ema vystoupala na první příčku v kategorii dívky 8-9 let a syn Oskar byl druhý v kategorii hoši 10-11 let. „Je úplně skvělý, když v tomhle závodě vidí děti, že i rodiče umí zabrat a můžou se tak sledovat a hecovat navzájem,“ probírali účastníci už večer u piva, proč na závod chodí.

Zatím jen do dětského víceboje se zapojili Valdaufovi z Hluboké nad Vltavou, kteří mají krumlovské kořeny. Letos přihlásili své tři děti, příští rok už ale zvažují svou účast i rodiče. Kvůli dětskému víceboji zkrátili i dovolenou v Itálii. „Ten závod je úplně skvělý a když vidím Helceletovi, jak tu pracují s dětmi při rozcvičce, vážně uvažuji, že přihlásím děti na Kemp vítězů. To, co se tu dělá, myslím, má smysl,“ pochvaloval si u rganizátorů otec tří dětských účastníků - pětileté Amandy, osmileté Diany a desetiletého Simona Valdaufových.

1/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 2/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 3/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 4/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 5/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 6/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 7/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 8/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 9/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 10/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 11/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 12/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 13/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 14/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 15/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 16/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 17/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 18/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 19/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 20/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 21/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 22/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 23/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 24/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 25/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 26/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 27/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 28/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 29/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 30/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 31/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 32/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 33/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 34/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 35/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 36/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 37/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 38/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 39/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků. 40/40 Zdroj: David Šimek 14. Dětský atletický víceboj v Českém Krumlově - ocenění účastníků.

Mezi ženami si také vedla nejlépe „veteránka“ - Dana Adámková z týmu TT Tálín. Další tradiční závodnice z Dobřejovic, Tereza Faktorová a Natálie Ošmerová, braly stříbro a bronz.

18. Krumlovský desetiboj ŠNOMÍBO.Zdroj: David ŠimekZ pětice nastoupivších žen v desetibojařském startovním poli dokončila všech 10 disciplín jen trojice tradičních účastnic krumlovského závodu. Opět zde vládla „veteránka“, a to Dana Adámková (43 let) z TT Tálín, která sice vyhrála s 3541 veter. body, ale zlato by brala i bez koeficientu za 2494 bodů! Za ní skončily dvě reprezentantky z týmu SDH Dobřejovice. Tereza Faktorová (21 let) brala stříbro za 2268 bodů a bronz za 1879 bodů vybojovala Natálie Ošmerová (20 let). Po tržném zranění na čele ze čtvrté disciplíny (skoku do výšky), které si vyžádalo šití, odstoupila ze závodu s 518 body z průběžného 5. místa Veronika Kendíková z Bělé. Na ošetření v nemocnici ji po první pomoci skvělých zdravotnic z ČČK na závodě doprovodila její oddílová kolegyně Tereza Rejhonová, která získala na premiérovém závodě po čtyřech disciplínách 549 bodů. Obě premiérové účastnice závodu se pak z pokračování omluvily.

Parta organizátorů a závodníků předvedla, jak skvělým sehraným týmem je za osmnáctiletou historii.

„Velký, vlastně obrovský dík patří kromě namotivovaných a disciplinovaných závodníků i celému početnému týmu organizátorů a organizátorek, díky kterému to i v tom hrozném horku perfektně a rychle šlapalo,“ pochvaloval si jeden z hlavních organizátorů a otců myšlenky Krumlovských desetibojů Honza Míka a jedním dechem dodal: „Fakt nemám slov, co se tady dalo dohromady za partu. A i když jsem chtěl letos plnoletostí závodu už poněkolikáté končit, po dlouhé debatě večer u piva s tímto definitivním rozhodnutím stále váhám. Většině, a to myslím organizátorů i závodníků, se rozhodně končit nechce a právě ten smysl toho spojení dětí a dospělých možná přinese do příštího roku model, který jsme si vyzkoušeli už za covidu, tedy že by byl jednodenní pětiboj dospělých a pětiboj dětí v jednom dni, který by všechny tolik nezatížil a myšlenka a tradice by žila dál. Dík patří všem sponzorům a podporovatelů a samozřejmě i dvorním fotografům Pavovi Krátkému a Davidu Šimkovi ze Světa dalekohledů."

Výsledky závodů na www.snomibo.cz

Autor: www.snomibo.cz