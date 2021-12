Česká unie shotokan karate vyslala na turnaj 28 karatistů, kteří dokázali v této těžké covidové době splnit nominační kritéria. Mezi nimi i sedm dětí z krumlovských Panthers, konkrétně Viktorie Shrbená, Marie Wallbrunn, Alexander Sněhota, Jiří Perník, Eliška Perniková, Eva Perníková a Adéla Lerche.

„Absolvovali jsme každodenní dřinu, tréninky, systematickou přípravu, a to vše s jediným cílem. Co nejlépe se připravit na mistrovství světa WSF v Turecku,“ poznamenal k účasti na MS trenér a šéf krumlovského Karate Panthers Marek Hullman.

Světového šampionátu se zúčastnilo celkem 30 zemí, jejichž závodníci se prezentovali ve 2000 startech. Česká republika si na své konto připsala celkem 5 zlatých, 11 stříbrných a 20 bronzových medailí, což ve velké konkurenci znamenalo deváté místo mezi všemi zúčastněnými státy.

O šest cenných kovů se postarali českokrumlovští bojovníci. Nejlépe z nich si počínala Viktorie Shrbená, jež se stala dvojnásobnou světovou šampionkou. Adéla Lerche vybojovala stříbro a bronz, třetí příčku obsadila i Eliška Perníková, jež byla společně se svou sestrou Evou a Adélou Lerche rovněž členkou stříbrného družstva v kumite.

„Všichni naši závodníci si zaslouží velkou gratulaci za před předvedené výkony a získaná ocenění. Dále bychom rádi poděkovali všem sponzorům, partnerům a lidem, kteří stojí při nás a pomáhají nám být každým dnem silnější,“ zdůraznil Marek Hullman.

Z výsledů MS

Viktorie Shrbená

1. místo kumite 10-11 let -38kg santon shobu, 1. místo kumite 10-11 let ippon shobu

Adéla Lerche

3. místo kumite 8-9 let -25kg wkf, 2. místo kumite 8-9 let ippon shobu

Eliška Perníková

3. místo kumite 8-9 let +30kg ippon shobu

Marie Regina Wallbrunn

5. místo kumite 12-13 let ippon shobu

Jiří Perník

5. místo kumite 12-13 let ippon shobu

Družstvo Adéla Lerche, Eva Perníková, Eliška Perníková

2. místo kumite