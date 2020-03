„Zvítězili jsme po dramatickém, vyrovnaném a divácky zajímavém průběhu,“ hlásil šéf a trenér SKB Český Krumlov Radek Votava.

V konečném pořadí Jihočechům po základní části patří osmé místo. „Čeká nás květnová čtyřčlenní baráž o dvě místa pro nový ročník nejvyšší domácí soutěže.“

„Už na začátku bylo jasné, že nás čekají těžké souboje,“ vrací se Votava k začátku této sezony. „Postup do čtvrtfinále pro nás byl na hranici stopadesátiprocentních výkonů.“

Trenér má dost zkušeností na to, aby zbytečně někde hledal výmluvy. „Nemělo by to cenu,“ přikyvuje. „Prostě vycházíme z možností, které máme, myslím tím finanční i hráčské.“

Přesto se Českokrumlovským podařilo poskládat družstvo, které má kvalitu a odehrálo zajímavé zápasy. „Tým dává smysl a potrápil mnohé soupeře,“ říká předseda klubu Radek Votava.

Základ tvoří domácí Janáček, Švejda, Milisová a Černá. Na hostování dorazili dva mladí Hubáček a Maixnerová. „K nim přibyl jeden hráč z Dánska,“ doplňuje.

Trenér Radek Votava chválou většinou šetří, tentokrát ale „bere“ i osmé místo v konečné tabulce. „Všem se podařilo po celou dobu základní části podávat moc dobré výkony a všechna domácí utkání byla pěkná včetně maličkostí, losujeme diváky, máme diváckou soutěž, děláme brožurku pro diváky…“.

Radek Votava si také všiml strategie, se kterou extraligu hrají ostatní týmy. Soupeři v sestavách moc vlastních odchovanců nenabídli. „Třeba za Plzeň hrál jenom jeden hráč z Plzně, jinak samá hostování, jak domácí, tak zahraniční. A to byl v tomto ohledu přijatelný soupeř.“

Jaká bude baráž? „Věřím, když budeme všichni fit, že obstojíme.“

Trenér posílá prostřednictvím Deníku do velké badmintonové rodiny poděkování: „Za přístup a předvedené výkony. Za všechny velké díky divákům a sponzorům, bez kterých by to nešlo vůbec. Hrajeme nejenom pro sebe, ale hlavě pro vás.“

SKB Český Krumlov – BA Plzeň 5:4

Jakub Sluka – Jiří Král 5/21, 15/21

Matěj Hubáček – Bedřich Valenta 21/9, 21/13

Jaromír Janáček – Jan Viktora 21/12, 21/9

Tomáš Švejda / Jaromír Janáček – Wojciech Szkudlarczyk / Michal Hubáček 21/18, 21/9

Lucie Černá / Petra Maixnerová – Tereza Kobyláková / Lucie Krpatová 23/25, 21/17, 18/21

Jakub Sluka / Matěj Hubáček – Jiří Král / Jan Viktora 18/21, 18/21

Tomáš Švejda / Lucie Černá – Wojciech Szkudlarczyk / Lucie Krpatová 21/18, 15/21, 18/21.

Dodatkový zápas: Tomáš Švejda – Michal Hubáček 21/12, 21/19

Pořadí extraligy po základní části:

1. Benátky nad Jizerou 28

2. Sokol Radotín Meteor Praha 24

3. BA Plzeň 18

4. FSpS MU Brno 18

5. Sokol Klimkovice 15

6. Brno Slatina 14

7. Hradec Králové 14

8. SKB Český Krumlov 9 bodů