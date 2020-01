„Našim týmům se vedlo střídavě, ale v čele se zatím usadilo naše ‚áčko‘,“ poreferoval předseda SKB Český Krumlov Radek Votava. „Je to dobrý start pro druhé kolo, i když tam bude muset sehrát hlavně důležité utkání s druhým týmem bez porážky Sokolem Č. Budějovice A.“

Trenér Jiří Frendl dodal: „Vždy se těším na soutěž družstev, kdy hráči mají určitý náboj a motiv hrát a také si zafandit. Měl jsem na starosti čtyři družstva, a tak to byly docela ‚hoňky‘. Výkony vesměs odpovídaly možnostem protagonistů, projevila se tak větší zkušenost ‚áčkařů‘, kteří za to tentokrát vzali! Prubířským kamenem jim bude utkání ve druhém kole se Sokolem A. Velmi jsem byl potěšen výkony zejména velmi mladých hráčů ročníků 2009 a 2010 v našem ‚déčku‘. Pouze bych doporučil tento formát soutěže hrát jako U-13 a do 15 bodů s prodloužením.“

Průběžné pořadí:

1. SKB Č. Krumlov „A“ (Šmikmátor, Nepivoda, Hulcová, Nepivodová, Krištofová ročníky 2006),

2. Sokol Č. Budějovice „A“

3. Sokol Vodňany

4. SK Dobrá Voda

5. SKB Č. Krumlov „B“ (Jurný, Pražák, Martinovský, Mikešová, Fišerová, Kozáková – ročníky 2007)

6. SKB Č. Krumlov „C“ (Šváb, Marťán, Půlpánová, Pavlyková, Pražáková – ročníky 2008)

7. Sokol Č: Budějevice „B“

8. SKB Č: Krumlov „D“ (Neubauer, Sýkora, Došek, Krupczová, Hamplová – ročníky 2009-10).