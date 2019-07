Krumlovští deblisté po úspěšném startu na Evropských hrách koncem června v běloruském Minsku, kde v konkurenci šestnácti nejlepších párů starého kontinentu obsadili velmi dobré deváté místo, vyrazili na jiný světadíl, tentokrát do Asie.

V těchto dnech si oba hráči i se svým trenérem Radkem Votavou užívají měsíční tréninkový pobyt v indonéské Jakartě v klubu PB Jaya Raya – a již si odškrtli více než týden netradiční exotické zkušenosti.

„Za uplynulý týden kluci absolvovali deset tréninkových jednotek v hale, posilovně nebo na oválu před halou. Každá fáze je v místních podmínkách, kdy se teplota pohybuje od pětadvaceti do pětatřiceti stupňů a vlhkost vzduchu dosahuje až sedmdesáti procent, velmi fyzicky náročná a téměř pokaždé překročí tři hodiny,“ přibližuje náročné podmínky exotického kempu kouč Radek Votava.

„Načali jsme další společnou cestu, tentokrát do badmintonu zaslíbené Indonésie, kde se připravujeme na další část naší společné kariéry. Je to neuvěřitelné a zároveň skvělé, že se nám vše podařilo skloubit a zařídit, že se podařilo sehnat dostatek financí na tento tréninkový pobyt. Za to moc děkujeme hlavně našim rodičům a klubu,“ vzkazují Švejda s Janáčkem.

INDONÉSIE OČIMA HRÁČŮ

Tomáš Švejda s Jaromírem Janáčkem přidávají i osobní dojmy z exotického kempu:

„Bydlíme společně v jednom pokoji, kde každý máme jednu matraci, polštář, deku, jednu společnou skříň a stůl. Osm takových pokojů má společné sociály. Internet na pokoji není, v areálu potom už ano. V ubytovně bydlí dle našich propočtů asi sto až sto dvacet badmintonistů, a to nejenom z Indonésie. Kromě nás tu je reprezentační tým Filipín, jsou tu také dva hráči z Anglie, jeden Kanaďan, nějací Indové a podle informací by měli dorazit hráči z Tchajwanu. Kluci a holky bydlí odděleně a jsou tu hráči od osmi let až po dospělé.

Z ubytování je to do jídelny, co by kamenem děcko dohodilo. Jídlo je dobré, ale tak trochu stejné. Snídaně je od pěti hodin ráno. Pro ty, co jdou na trénink od šesti je jednoduchá. Oběd se skládá vždy z rýže a prakticky každý den je výběr z kuřecího a hovězího masa, ryby, nějakého vegetariánského jídla a zeleniny. Takto se tu vaří od pondělí do soboty. Po najezení si každý po sobě vše umyje a nechá schnout v regálu před jídelnou. Neděle se netrénuje, a tak je stravování na nás.

Do haly je to také co by děcko dohodilo kamenem tak čtyřikrát. Hala je šestnácti kurtová, součástí je moc pěkná posilovna, je klimatizovaná, ale to moc nevnímáme. Vedle haly je krytý plácek s pískem na vybíhání kurtu, okolo ubytování a jídelny je ovál na atletické tréninky. V areálu je i prádelna, kam donesete špinavé věci a dostanete je vyprané a neuvěřitelně složené. Celý objekt je obestavěný zdí a neustále je tu ostraha. Je tu čisto, a i když to je pro Evropana hodně skromné, tak je tu vše, co je pro trénink potřeba. Bez skvělých lidí by to ovšem nešlo, ale takoví jsou tu všichni!“

TRÉNINK POD LUPOU

A jak se Krumlovákům v Indonésii trénuje? První týden z pohledu Janáčka se Švejdou probíhal takto:

„Máme za sebou celý tréninkový týden a neděli, která byla volným dnem. Vlivem místního podnebí je každá jednotka náročná a nejméně tři propocená trika se stala už samozřejmostí.

V celém areálu, který je zařízený pouze pro badminton, začíná být živo už okolo páté hodiny ranní, a to trvá až do desáté hodiny večer. Je zde přes sto dvacet hráčů a hráček od nejmenších až po dospělé reprezentanty a na dvě desítky trenérů, mezi kterými jsou například Markis Kido, bývalý světový hráč a vítěz olympijských her, nebo Banbang Suprianto, vítěz All England a několikanásobný mistr Asie.

V ranních hodinách trénuje najednou někdy i více než osm tréninkových skupin. Většina jich hraje v hale, jedna pak běhá na dráze, další zase na parkovišti před halou, na zastřešeném plácku vybíhají kurt a zbylá pak zaplní posilovnu.

Za celý týden máme odtrénováno téměř třicet hodin. Tomáš se zapojuje i do tréninku s juniory, kde je více herních tréninků. Tréninky vede Joko Ryiadi, držitel bronzové medaile z mistrovství Asie a Jihovýchodních Asijských her, a Muhammad Rofiq.

Jako ochutnávku Vám představíme jeden jejich herní trénink. Kombinace dva na dva, kde jedna dvojice brání a druhá útočí na maximum v intervalu dvacet minut. Po dvaceti minutách je pět minut pauza a pak si útočící hráči vymění pozice a bránící vystřídají poloviny. Poté se role u dvojic vystřídají. Tomu předchází rozcvičení a rozehrání, po odehrání několika setů a nakonec dvacet až třicet minut si každý pracuje, na čem potřebuje.

Mirek má s dospělými jeden herní a jeden kondiční trénink za den, kde kondice je buď na kurtu ve formě vybíhání a agility nebo atletiky na dráze. Posilovna bývá každý lichý den před badmintonovým tréninkem.

A že jde o opravdu kvalitní deblové prostředí, ukazuje fakt, že se na trénincích střídají velice kvalitní mezinárodní hráči. Oddíl PB Jaya Raya má na svém klubovém kontě celkem tři medaile z OH, osm z MS dospělých, deset z Asijských her a také třeba devatenáct titulů z All Englandu. V naší skupině trénují třeba Angga Pratama / Ricky Karandasuwardi, kteří od úterka hrají tady v Jakartě jeden z nejprestižnějších turnajů světa – Indonesia Open HSBC BWF World Tour Super 1000.

Trénujeme, jak bylo řečeno, každý v jiné skupině. Tomáš je mezi juniory a po dopoledním tréninku se někdy účastní i části dospělého. Mirek je v TOP tréninkové skupině. Nemáme tady spolu odehraných moc setů, ale vnímáme, že je to nyní lepší. Oba tak hrajeme hodně a ať se podíváme před sebe, za sebe, vedle sebe, všude vidíme vše správně a neuvěřitelné nasazení. V posilovně vidíme, jak jsou hráči nabušení, neuvěřitelná energie.

Trenéři nám říkají, koukejte okolo sebe a napodobujte. Nevíte něco, ukážeme vám to. Hráči nám také pomáhají. Ze začátku jsme si říkali, patříme sem vůbec, je to tak trochu z jiné planety, ale Radek nám v klidu říká, patříme, je to prostě jedno z nejlepších badmintonových míst na světě a my jsme tady, makáme a užíváme si každý trénink co možná nejvíce naplno. Radek nám říká, že se mu splnil jeden ze snů, že je tady a my tomu přicházíme postupně na chuť také.“

CHVÍLE MIMO HALU

Volného času krumlovští hráči na kempu příliš nemají…

„Během týdne se pětadevadesát procent doby tráví tréninkem, jídlem a odpočíváním, převážně spánkem. Středa od oběda je volná, ale je to ideální čas na dospání a potom sobota od oběda do neděle večer. Zase se je to ideální čas se dospat a vyrazit někam jinam na jídlo,

V neděli jsme si dali pozdní oběd. Postupně to byly lasagne, kuřecí steak, caesar salát, maďarský guláš, hranolky, kuřecí křidýlka na medu, něco ve Starbucksu a byla i procházka obchoďákem, kde kupodivu došlo i na nákup nějakých místních hadříků.

A na pokoji máme klimatizaci, na to jsme zapomněli. Pro nás v tuto chvíli jednoznačně nejlepší vynález na světě. Občas koukneme na nějaký film, což si asi nejvíce užívá Radek,“ společně přibližují zážitky z Indonésie Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou a ještě dodávají: „Od pondělí nás čeká další tréninkový týden.“