Jedná se první kolo Národního poháru ze tří, umístění je bodované. Body jsou třeba pro nominaci na MČR karate JKA.

"Děti mohou s karate začít už na sportovní přípravce Tygříci, která je vhodná pro děti od čtyř let," dodává Jiří Janda z SKK Český Krumlov. "Cílem je, aby děti sport bavil. U nás se naučí základům gymnastiky, míčových her, zdokonalí si koordinaci pohybů. Zájemci se mohou kdykoli přijít podívat do tělocvičny na krumlovském gymnáziu každé úterý od 16 do 17 hodin, jak tréninky probíhají, ke cvičení stačí tepláky a tričko."

Sportovní přípravka Tygříci:

Cvičení je možné si nejprve vyzkoušet, první tři tréninky jsou zdarma. Kontakt je skkceskykrumlov@gmail.com, tel. 724 596 294.