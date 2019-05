Medvode – Badmintonového Mezinárodního mistrovství Slovinska se zúčastnila dvojice hráčů krumlovského SKB Jaromír Janáček a Tomáš Švejda.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Krumlováci startovali ve společně hrané čtyřhře a dosáhli na pěkný výsledek. V boji o postup do čtvrtfinále měli za soupeře kvalitní anglickou dvojici Golding a Mairs, kterou v třísetové bitvě zdolali (21:19, 17:21, 21:15). Pak nastoupili proti silnému deblu Hoshino a Nishikawa. Japonský favorit byl už nad jejich síly, když zastavil postup Jihočechů do dalších bojů ve dvou jasných setech (13:21, 10:21). Páté místo však Janáčkovi se Švejdou přineslo další velmi dobré body (1370) do světového žebříčku.