Již šestnáctiletou tradici českokrumlovských atletických vícebojů Šnomíbo nezastavila ani omezení kvůli koronaviru, jen ji pro letošek omezila na polovinu a místo desetiboje byl pro 32 účastníků z celé republiky připraven poklidnější pětiboj.

Český Krumlov hostil již šestnáctý ročník atletických vícebojů Šnobíbo. Závodníci však letos místo desetiboje absolvovali jen polovinu disciplín. Foto: Pavel Krátký | Foto: Deník / Zdeněk Prager

To, že pro účastníky ve věku od 13 do 55 let bylo vybráno jen pět disciplín (běh na 100 m, koule, výška, oštěp a běh na 1500 m), neodradilo tradiční borce ani nováčky. Kromě místních atletů dorazili závodníci z Horoměřic, Prahy, Jablonce nad Nisou či Dušníků.