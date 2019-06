Vícebojařské červencové sváteční dny v Českém Krumlově se také letos pochlubí více než osmdesátičlennou účastí amatérských sportovců, dětí i dospělých. Navíc letošní závod podpoří dobrou věc, představí čestného hosta – účastníka olympiády v Londýně Jana Kreisingera, a vzpomene i na nedávnou ztrátu jednoho z tradičních závodníků Krumlovského desetiboje.

PLNÉ LISTINY

Dvaadvacet mužů a osm žen ve věku od 14 do 47 let tvoří již uzavřenou startovní listinu letošního dvoudenního atletického desetiboje neregistrovaných, jehož 15. ročník se uskuteční ve svátečních dnech 5. a 6. července na českokrumlovském atletickém a fotbalovém stadionu FK Slavoj na Chvalšinské silnici.

K tomu se přidá druhý den závodu rekordní počet 56 dětí ve věku od 3 do 14 let, které budou mít svůj tradiční jednodenní pětiboj, jenž odstartuje již podvanácté.

Od roku 2015 se dvoudenní desetiboj boduje pro závodníky nad 35 let podle veteránských koeficientů WMA. A možná právě proto se drží motivace starších matadorů, kterých letos bude startovat 15 ve věku nad 35 let, oproti stejnému počtu borců mladších 35 let.

„Pořadí se koeficienty trochu udržuje v rovnováze, starší závodníci mají motivaci se s koeficienty přiblížit těm mladším. Jinak myslím, že si ale každý přijde zkusit desetiboj pro sebe a srovnání s předchozími roky, společně se pobavit a tradičně si užít ty dva dny na stadionu ve skvělé partě,“ říká jeden z hlavních pořadatelů Jan Míka.

Ten stejně jako ostatní účastníci nemůže zapomenout, jak letos v květnu všechny zainteresované lidi pohybující se kolem Krumlovského desetiboje zastihla smutná zpráva, že osminásobný účastník závodu Stanislav Tůma (držitel výkonu 3296 bodů) ve věku nedožitých 44 podlehl těžké nemoci.

„Myslím, že na Standu ten, kdo tu závodí léta, jen tak nezapomene. Byl to skvělý parťák a bojovník, který nepřestal trénovat a hecovat, ani když už léta bojoval s těžkou nemocí. Bude nám vždycky vzorem,“ vzpomíná pořadatel, který spolu s ostatními připravuje vzpomínku i na letošním závodě.

DVĚ NOVINKY

V letošním roce k jubileu patnácti let konání Krumlovského desetiboje jinak připravují organizátoři dvě novinky.

Letošní závod bude mít, stejně jako při kulatém 10. ročníku, svou dobročinnou vsuvku. Závodníci, pořadatelé a přátelé závodu si budou moci nakoupit na stadionu speciální předměty s logem závodu – trička , čepice, tašky nebo perníkové medaile z dílny Jany Mačkové či originální pečivo od Anety Dufkové – a výtěžek z prodeje bude věnován dvěma mladým sportovcům, kteří se potýkají s následky dětské mozkové obrny. Jmenovitě se jedná o Matěje Havla z Holubova a Viktora Lubase z Českého Krumlova. Oba kluci navíc v sobotu 6. července předvedou i své snažení ve sportu s handicapem přímo na stadionu.

Další novinkou, tentokrát navazující na rok 2010, kdy čestným hostem závodu byl desetibojař Tomáš Dvořák, bude setkání, beseda a autogramiáda s maratoncem a půlmaratoncem trénujícím léta v jižních Čechách, a to s Janem Kreisingerem. Jemu bude patřit sobota cca od 15 hodin, kdy začne beseda a autogramiáda přímo na tartanu. Na závěr desetiboje slibuje účastník olympiády v Londýně v roce 2012 i účast v poslední disciplíně – běhu na 1500 metrů.

PŘEPÍŠÍ SE REKORDY?

Ve startovní listině nebude tentokrát chybět rekordman krumlovského mítinku – devětadvacetiletý Michal Borek z Kladna, který drží skvělý rekord, jenž dosáhl ještě jako amatér v roce 2017 v hodnotě 5213 bodů.

Od loňského roku, kdy v Krumlově nestartoval, je Borek členem oddílu AK Moravská Třebová. Do startovního pole, které ho vždy v Krumlově neskutečně motivuje, se tedy vrací už jako registrovaný atlet, jenž proto bude závodit na ŠNOMÍBO desetiboji letos mimo pořadí.

Stejně tak mimo pořadí půjde i zatím nejúspěšnější dívka mítinku, letos šestnáctiletá Tereza Supová z Horoměřic. Ta už také jako registrovaná atletka dosáhla v závodě na maximum 4209 bodů.

Podesáté nastoupí do desetiboje devětatřicetiletý Krumlovák Josef Dufek, který se stane třetím závodníkem, jenž dosáhne tohoto jubilejního počtu účastí.

O rekordní jedenáctou účast, kterou ještě nikdo nedosáhl, se pokusí dvaačtyřicetiletý domácí závodník a spolupořadatel Tomáš Vařil.

Naopak, nejmladší závodník a nováček v dvoudenním závodě, který již několikrát absolvoval dětský pětiboj, bude zanedlouho čtrnáctiletý Rostislav Mikšl z Českých Budějovic.

Závodit do podzámčí ovšem tradičně přijedou účastníci i ze vzdálenějších míst, jako je Slavkov u Brna, Horoměřice, Dušníky či Světice u Prahy. Ve startovním poli letos najdeme jedenáct nováčků mítinku.

Organizátoři tradičně věří v pěkné počasí, které provázelo většinu ročníků. Na spoluorganizaci závodu se podílí mimo jiných PRO-SPORT Český Krumlov a FK Slavoj. Záštitu na závodem osobně převzal krumlovský starosta Dalibor Carda a akci podporuje i Město Český Krumlov, stejně jako řada partnerů a sponzorů akce, které najdete společně se všemi důležitými informacemi k závodu na oficiálním webu: www.viceboje-ck.cz

Jan Míka, Karel Vosika