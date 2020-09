Domácí mužstvo se na krumlovský led dostalo až den před utkáním k jedinému tréninku, do té doby muselo využívat kluziště v jihočeské metropoli. Slavoj do zápasu už nasadil i pětici nových tváří. Trio Roman Šulčík, Jakub Marek a Jiří Ferebauer přišlo z budějovického David servisu, který pro letošní ročník nepřihlásil II. ligu, mladík Vojtěch Krcho bude hostovat z Motoru a Martin Koupal naposledy působil v Písku, ale chtěl se vrátit blíž ke svému bydlišti. Na druhou stranu Krumlovu chyběl elitní střelec Jozef Krcho a kapitán Jiří Vondřich.

Hned první zápas se soupeřem, v jehož kádru se to hemží známými hokejovými jmény kolem útočníka Martina Hanzala, ověnčeného stovkami startů v zámořské NHL, naznačil, že i v novém ročníku krajské ligy by Slavoj mohl okupovat přední příčky. Domácí prokázali více rozhodnosti v koncovce a zaslouženě se radovali z vítězství.

„Soupeř bude podle mého soudu patřit k papírovým favoritům krajské ligy, ale i my naznačili, že bychom mohli pomýšlet na umístění v horních patrech tabulky. Byl to sice první zápas, ale nějakou kvalitu jsme potvrdili, přestože led nebyl ideální, ale to bylo pro oba týmy stejné. Noví hráči naznačili, že budou přínosem, i když proti Samsonu se nejvíce prosadila juniorská lajna Michalec, Hakl, Vojta Krcho,“ konstatoval kouč Vilém Migl.

HC Slavoj Č. Krumlov – HC Samson Č. Budějovice 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Hakl (Michalec), 15. Michalec (V. Krcho, Hakl), 33. Koupal (R. Šulčík, F. Čížek), 37. Hakl (D. Svoboda, Michalec), 50. Unger (Břečka), 57. Klíma (D. Svoboda) – 21. Vopelka (Sičák, M. Hanzal), 36. M. Hanzal (Vopelka, Mrkvička), 50. Vopelka (Mrkvička).

Rozhodčí: Trnka – Knor, F. Svoboda. Vyloučení: 2:7, navíc Vopelka (ČB) 10 minut. Využití: 2:0. Diváci: 143.

Slavoj: Pícha (31. Spáčil) – F. Čížek, Gallistl, Kutiš, Břečka, D. Svoboda, Řepa, M. Šimek – R. Šulčík, Koupal, J. Marek, Unger, Klíma, Ferebauer, Michalec, Hakl, V. Krcho, Berný.

Samson: Klestil – Kotaška, Sičák, K. Ťoupal, O. Liška, Cikán, M. Mrázek – Vopelka, M. Hanzal, Mrkvička, J. Kadlec, R. Suchánek ml. (50. Brus), Prštický, Feferle, Zich, Sumerauer.