Mezi dvacítku oceněných klubů svaz celkově rozdělil částku 665 500 Kč – a krumlovský oddíl obsadil v pořadí jedenácté místo. Z celkové dotace si SKB ČK na základě dosažených výsledků připisuje do fondů na klubovou činnost částku 28 300 korun.

Hodnocení proběhlo dle nastavených kritérií v dokumentu „Systém péče o talentovanou mládež“ a v tabulce (viz. níže) můžete vidět rozdělení finanční podpory pro jednotlivé kluby.

Do hodnocení bylo zahrnuto 14 hráčů českokrumlovského klubu, což je přibližně 15% mládežnické základny SKB. Jmenovitě to jsou: Tomáš Švejda, Adam Ječmínek, Jaroslav Jelínek, Robin Tancer, Patrik Fucinam, Petr Jurný, Jiří Šmikmátor, Linda Šmikmátorová, Viktorie Hulcová, Bára Kortusová, Eliška Mikešová, Eva Fišerová, Jolana Hulcová a Kateřina Berková.

SLOVA OD KORMIDLA

Hlavní trenér a předseda SKB Český Krumlov Radek Votava k ocenění klubu říká:

„Jedenácté místo je oproti posledním létům docela výrazný propad. Vyjádřeno finančně je to oproti loňsku úbytek přibližně o patnáct tisíc korun. Ale je to hra, kterou hrají všichni, a důležitou součástí této hry není jenom chodit na tréninky, ale i systematicky a s cílem uspět na turnajích. Zde se pak hodnotí i umístění hráčů na celostátním žebříčku v mládežnických kategoriích. Z našich hráčů přinesl nejvíce bodů, a to osmadvacet, Tomáš Švejda. Druhý nejvyšší bodový příděl máme díky snaze Adama Ječmínka s Lindou Šikmátorovou. Součet těchto tří je více než polovina všech našich získaných bodů. Na druhou stranu je moc dobře, že se do hodnocení započítalo nakonec čtrnáct našich mladých hráčů a hráček, což je stejné jako v loňské roce. Věřím, že máme v klubu kvalitní mládí a v TOP společnosti obstojíme i v letech budoucích. Tyto prostředky tradičně využijeme na nákup badmintonových míčů a na odměny trenérům. Chtěl bych proto na tomto místě ještě poděkovat všem trenérům, asistentům, pomocníkům i všem aktivním rodičům. Myslím, že se nemusíme za naši práci stydět, ale na druhou stranu máme určitě dál na čem pracovat. Našim sponzorům a přispěvatelům nemáme moc co vrátit, a tak pevně věřím, že zejména naše práce a poté i dosažené výsledky jsou tím největším smyslem podpory i pro ně. Všichni máte můj velký obdiv a jsem vám velice zavázaný! Ještě jednou všem moc děkuji a přeji pěkné léto!“

Pořadí TOP 20 klubů za rok 2018: 1. TJ Sokol Polabiny Pardubice (220,6 bodů = 65 500 Kč), 2. TJ Astra Zahradní Město (168,7 bodů = 50 100 Kč), 3. Badminton FSpS MU (167,4 bodů = 49 700 Kč), 4. TJ Sokol Radotín (158,1 bodů = 46 900 Kč), 5. TJ Orlová Lutyně (153,1 bodů = 45 500 Kč), 6. SK Hamr Praha (139,8 bodů = 41 500 Kč), 7. SK Prosek (132,7 bodů = 39 400 Kč), 8. B.O. Chance (123,6 bodů = 36 700 Kč), 9. TJ Slovan Vesec (109,6 bodů = 32 500 Kč), 10. Super Stars Most (107,6 bodů = 32 000 Kč), 11. SKB ČESKÝ KRUMLOV (95,3 bodů = 28 300 Kč), 12. Badminton Rychnov nad Kněžnou (92,1 bodů = 27 400 Kč), 13. TJ Jiskra Nejdek (86,8 bodů = 25 800 Kč), 14. TJ Sokol Klimkovice (83,9 bodů = 24 900 Kč), 15. BK 1973 Deltacar Benátky nad Jizerou (75,6 bodů = 22 500 Kč), 16. BaC Kladno (73 bodů = 21 700 Kč), 17. TJ Montas Hradec Králové (71 bodů = 21 100 Kč), 18. TJ Sokol České Budějovice (67,7 bodů = 20 100 Kč), 19. BK TU Liberec (59,7 bodů = 17 700 Kč), 20. BK TJ Baník Most (55 bodů = 16 300 Kč).

Radek Votava, Karel Vosika