Krumlovští kanoisté Ondřich a Vejnar jsou mistry Evropy

Bosenská Banja Luka hostila a evropském šampionátu mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve sjezdu na divoké vodě. Na šampionát vyrazilo i pět závodníků z oddílu SK Vltava Český Krumlov, a to Kristina Novosadová, Štěpánka Kleinová, Tereza Kratochvílová, Adam Ondřich a Samuel Vejnar. Všichni si vedli velmi úspěšně.

Krumlovští kanoisté úspěšně startovali v dresu národního týmu na mistrovství Evropy v Bosně. | Foto: archiv klubu