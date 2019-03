Krumlovští v základní části nováčka nejtěsnějším výsledkem zdolali, ale tentokrát v souboji o postup mezi nejlepší čtyřku nejvyšší soutěže neuspěli.

Utkání se pro Jihočechy nevyvíjelo dobře již od začátku, když smíšená čtyřhra Janáček a Milisová, která měla za soupeře dvojici Lukasz a Repiská, prohrála ve dvou setech a načala tak sérii proher.

Poté sice dánský pár v krumlovských službách Bjerregaard a Kristensen stačil průběžný stav ještě vyrovnat, ale přišly prohry čtyřher (Milisová / Rane, Janáček / Švejda) a ve dvouhře indická hráčka Saili Rane překvapivě padla s Kate Kune.

Po výhře Kristensena nad Hliničanem to bylo 2:4, ale zbývající dvě dvouhry vyzněly pro Stavos – a nečekaně jasný postup slavili Moravané.

Družstvo SKB Český Krumlov si ovšem zachovalo účast v extralize a v ročníku 2018/19 skončilo na konečném pátém místě.

SK Stavos Brno Slatina – SKB Český Krumlov 6:2. Jednotlivé zápasy: Ludík – Švejda 21:17, 21:7, Hansen (Dánsko) – Bjerregaard 21:17, 21:17, Hliničan (Slovensko) – Kristensen 21:23, 14:21, Kune (Mauricius) – Rane 21:13, 21:15, Hansen / Moren (Polsko) – Janáček / Švejda 21:14, 21:15, Kune / Repiská (Slovensko) – Milisová/ Rane 21:18, 19:21, 21:10, Ludík / Světnička – Bjerregaard / Kristensen 21:16, 14:21, 18:21, Moren / Repiská – Janáček / Milisová 21:16, 21:12.

SLOVA OD KORMIDLA

Radek Votava, trenér SKB Český Krumlov, k utkání v Brně a potažmo k celému účinkování jihočeského týmu v nejvyšší badmintonové soutěži, řekl:

„Čtvrtfinále mělo favorita v domácím týmu, který byl kompletní a jeho hráči stoprocentně zdraví. Naše družstvo bylo konečně také kompletní, včetně navrátivší se Saili Rane. Ale po zranění to ještě nebyla ona, i když nechala na kurtu srdce. Bohužel, utkání nám nesedlo celkově, a to mě asi mrzí nejvíce. Ale je to sport a vyhrál lepší. Gratulace Brnu k postupu je zcela zasloužená!

Poděkování patří pořadatelům za skvěle připravenou halu, kde montovaná tribuna byla zaplněná téměř dvěma stovkami diváků. Těm se badminton líbil a mnohokrát si zasloužený potlesk zasloužily i naše vyhrané výměny.

Naše očekávání v této sezoně rozhodně splnila i domácí utkání, na která přišlo vždy přes sto diváků. V naší hale se totiž hrál skvělý badminton, který běžně v České republice k vidění není. Navíc třetí domácí utkání, kdy jsme hostili Hradec Králové, bylo v mnohém nové, a to zejména směrem k divákům, pro které jsme připravili soutěže či vydání letáku se sestavami a informacemi o jednotlivých hráčích. Myslím, že to dává smysl. Ukázali jsme, že krumlovské prostředí a to v Brně jsou podle mě těmi nejlepšími v republice. Za to patří velké poděkování mnoha lidem.

Ovšem myslet si, že se můžeme pravidelně měřit s týmy z Benátek, Brna či Prahy, to je asi nesmysl. Bohužel, je to o i penězích a rozpočty většiny soupeřů jsou prostě větší. Už se také nehraje výhradně s odchovanci klubu, ale máme nyní půlku týmu z našeho klubu a půlku hráčů ze zahraničí. I to byl v této sezoně vyšší standard.

Velké poděkování patří i Jihočeskému kraji, který nám umožnil, díky grantové politice, získat grant a podpořil tak poprvé v historii naše dospělé. Moc si toho vážíme! I díky této podpoře se nám podařilo vybojovat páté místo a obhájit loňské umístění.

Velké poděkování patří i městu Český Krumlov a všem dalším našim partnerům! Své výsostní zastoupení má u extraligového týmu pan Jan Mikulka, který pro nás zastupuje hlavního partnera pro badmintonové vybavení a zároveň finanční pomoc s fungováním extraligového družstva.

A co dál? Máme před sebou období, kdy budeme muset pro novou sezonu skládat nový tým. Základ budou opět tvořit naši odchovanci, a to Tomáš Švejda, Jaromír Janáček a Hana Milisová. Od hostujících hráčů zaznělo při hodnocení jasné ano a všichni se vyjádřili, že rádi budou hrát u nás i v další sezoně.

Dál by to měl být někdo z mladších hráčů z klubu, který by měl svým nasazením a vůlí chtít a hrát extraligu by měl být jeho cíl. Máme zde pár šikovných mladých hráčů, jako jsou Adam Ječmínek, Adam Marťán, Jaroslav Jelínek, Linda Šmikmátorová nebo třeba Bára Kortusová. Ale jejich výkonnost je zatím od nejvyšší soutěže daleko. Například prvně jmenovaný Ječmínek si však už při jednom z domácích kol extraligu vyzkoušel. Je to ovšem jen na nich, jak se k takové výzvě postaví.

A závěrem? Jsem moc rád, že jsme nakonec v této sezoně obstáli a skončili v extralize na pátém místě. Důležité je také zmínit, že opustit elitní soutěž je hodně jednoduché, ale vybojovat ji pak někdy zpět, to bude opravdu oříšek. I proto jsme rád, že máme extraligovou příslušnost vybojovanou i pro další sezonu! Celému týmu děkuji za odvedené výkony na kurtu a celkový přístup k zápasům. Za celé družstvo pak aplaudujeme našim divákům!“

Radek Votava, Karel Vosika