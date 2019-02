Legendární "Porsche Východu" budilo na trati 22. ročníku Rallye Monte-Carlo Historique 2019 zaslouženou pozornost. Mnozí fanoušci ho dokonce označili jako nejhezčí auto početného startovního pole.



Posádka týmu ČK motorsport Karel Mach a Jan Bláha se musela při své již sedmé účasti na historickém Monte-Carlu popasovat s velmi náročnými zimními podmínkami, jaké v horách okolo francouzských měst Valence, Grenoble a nakonec i Monaka začátkem února panovaly.



Zatímco účastníci zahajovacího podniku WRC viděli bílou cestu spíše sporadicky, o týden později museli pořadatelé kvůli sněhové kalamitě několik zkoušek pravidelnosti dokonce úplně zrušit.



„Podobné počasí jsme tady zažili pouze na některých místech v roce 2012, tenkrát se ale jely všechny testy. Čtyři letošní zrušené zkoušky o délce téměř 120 kilometrů odpovídají jedné etapě, neboli čtvrtině hodnocené části celé rallye. Bohužel jsme kvůli té divočině, která se nahoře odehrávala, přišli kromě jiného o věhlasný padesátikilometrový Burzet,“ zamrzelo Karla Macha.



Zbytek soutěže si však Jihočeši maximálně užili.



„Někde lemovaly cestu až metr a půl vysoké sněhové bariéry, nechybělo ani typické střídání povrchu. Během jediného testu jsme jeli po suchém asfaltu, čistém ledu i sněhu. To nikde jinde než tady nezažijete. Je skvělé, že i když se tahle rallye jede v běžném provozu a má jiná pravidla než klasické soutěže, tak máte možnost se legálně svézt v závodním autě stovky kilometrů po krásných cestách,“ dodal navigátor Jan Bláha.



Kopie závodního speciálu, se kterým v roce 1977 startovali v Monte-Carlu fabrikanti Milan Zapadlo s Jiřím Motalem, odstartovala do hvězdicové jízdy ve středu z úpatí Akropole v Aténách. Po relativně krátkém úseku na řecké pevnině se tým ČK motorsport přesunul do přístavu Patra, aby následně strávil téměř 24 hodin na trajektu do italské Ancony. Během pozdního čtvrtečního večera ještě stihli Jihočeši dojet po dálnici do místa dalšího startu v Miláně, odkud v pátek znovu přes noc pokračovali do Francie.



Na jihovýchodě země v Buis-les-Baronnies se během sobotního dopoledne setkalo všech 308 převzatých posádek a samotná soutěž s patnácti měřenými testy konečně mohla začít.



„Přestože jsme s eresou ujeli přes tři tisíce kilometrů, za celou dobu nás potkala jediná technická závada. Ještě v Aténách jsme krátce před startem zjistili, že je děravý plovák karburátoru, a tak jsme ho před rampou museli pájkou zaletovat. Pro jistotu jsme si nechali do Milána přivézt náhradní, nakonec ale tahle provizorní oprava vydržela celou soutěž. Jinak to Bába zvládla na jedničku!“ pochválil více než čtyřicetiletou stotřicítku Karel Mach.



Prosadit se v silné konkurenci, která se při Rallye Monte-Carlo Historique pravidelně schází, je rok od roku těžší. Mnozí jezdí na místo s několikatýdenním předstihem trénovat, orientační body důležité k měření přesné vzdálenosti si značí reflexními páskami, prakticky všichni už navíc mají v autech moderní přístroje a navzdory náročným povětrnostním podmínkám, jaké na trati panují, dosahují v jednotlivých měřicích bodech až neuvěřitelně malých odchylek. Vždyť například zisk 100 trestných bodů, což znamená součet všech odchylek pouhých 10 sekund, na druhém testu stačilo Machovi s Bláhou až na 122. místo…



„Možná se to může někomu zdát nepochopitelné, ale my sem opravdu nejezdíme kvůli výsledku. Záměrně si vždy zvolíme nejvyšší rychlostní průměr, přitom po těch letech moc dobře víme, že na dlouhých testech je časový rozdíl mezi naším průměrem a ostatními posádkami, které si vybraly ten nižší, třeba čtyři minuty. Uvidíme, jak s výsledky zamíchá zákaz těch nejmodernějších technologií, který pořadatelé ohlásili od příštího ročníku,“ vysvětluje spolujezdec české posádky.



„Dobří piloti tady samozřejmě mají navrch, protože držet ve vracečkách na sněhu průměr blížící se padesátikilometrové rychlosti je opravdu otázka jezdeckého umění. Než se auto v těchto technických úsecích rozjede, ztratíte vždy minimálně deset sekund. A když se navíc jede s kopce dolů, to mám potom chuť vrátit řidičák,“ směje se Karel Mach a jedním dechem dodává: „Noc dlouhých ohňů dopadla podle očekávání. Zatímco v Monaku ukazoval teploměr 15 stupňů, mezi slavnými průsmyky Col de Braus a Col de Turini vládla opravdová zima. Přímo na Turini nás pak čekal hluboký sníh. I když jsme tam dokázali předjet pět nebo šest aut, v cíli jsme byli 45 sekund za svým průměrem a vyfasovali neskutečných 15 tisíc trestných bodů. Pokud jde o dílčí umístění, nejvíce se nám povedla závěrečná zkouška Lantosque – Lucéram známá z mistrovství světa.“



V tomto kontextu celý tým ČK motorsport smeká před druhou českou dvojicí Miloš Kašpar – Marie Janak. Ostřílená rokycanská posádka s bohatými zkušenostmi z mezinárodních setinových rallye tady startovala teprve podruhé, svůj Austin Mini 1275 GT z roku 1973 ale dovezla na cílovou rampu v monackém přístavu na výborném 19. místě absolutně. Gratulujeme!



Vítězi dvaadvacátého ročníku Rallye Monte-Carlo Historique se premiérově stali Francouzi Michel Badosa a Mogens Reidl s Renaultem 8 (1969).



Reprezentanti jihočeského týmu ČK motorsport obsadili konečné 156. místo z 247 posádek klasifikovaných v oficiálních výsledcích.



Pavel Kacerovský