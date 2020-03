Po jistém váhání zareagovala na aktuální dramatickou pandemickou situaci také Česká asociace stolního tenisu a odložila ligové soutěže do 30. dubna.

Pavel Kortus mladší | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do konce základní části chybělo odehrát poslední dvoukolo a také play off. To se ale hrát v žádném případě nebude. „Bude-li epidemiologická situace v České republice k třicátému dubnu příznivá, rozhodne se nejpozději k tomuto dni o termínech sehrání zbývajících utkání základní části dlouhodobých ligových soutěží. Tím by byly ukončeny. STK rozhodne o postupech a sestupech a o sehrání případné kvalifikace o účast v soutěžích a jejích termínech. Play off se bez náhrady ruší,“ stojí ve svazovém prohlášení.