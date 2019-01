Loučovice - Mistři světa, účastníci olympijských her, dokonce i medailisté z vrcholných světových akcí, mnohonásobní mistři ČR. A mezi nimi vodáci, kteří se sportem „jen" amatérsky baví. Přesně takovou společnost nabídlo víkendové setkání pod lipenskou hrází.

Někteří v peřejích bojovali přímo o medaile, jiní o body do ČP, další si připisovali osobní úspěchy v evropském měřítku. „Je to tady srdeční záležitost," vyprávěli všichni.

Je pravda, že přímo pod hrází průběh letošních závodů poněkud poznamenal velmi (až extrémně) nabitý termínový kalendář slalomářů. „Závodím jen v sobotu, odlétám do Londýna," vyprávěl Stanislav Ježek, který si sobotní večer zpestřil účastí v závodě paddleboardistů (v rámci Lipno sport festu).

Bývalý český vodní slalomář, kanoista závodící v kategorii C2 Jaroslav Volf, jehož partnerem v lodi byl Ondřej Štěpánek, se zapojil do diskuze o využívání vody pod hrází. „Je to tady nádherný vodní terén, pokud se podaří prosadit, aby voda tekla vícekrát než jednou za rok, byla by to pro všechny vodáky nádhera," vyprávěl muž, který na LOH startoval poprvé v Sydney 2000, kde skončil v závodě C2 pátý. Z následujících dvou olympiád si vezl medaili.

V roce 2004 z Atén, o čtyři roky později z Pekingu.

Přivezl si bronz a stříbro.

Jan Špilar, ředitel odboru Finance a facility management společnosti Czech Tourism také připojil svůj pohled: „Pokud tady mají vznikat nějaké produkty cestovního ruchu, tak si myslím, že základem je voda, která tady má být," uvedl a rozhlédl se na vodáky sympaticky zaplněné koryto řeky v Loučovicích. „Pokud takové produkty vzniknou, a jakékoli další, které jsou k tomu doprovodné, můžeme my udělat maximum, abychom byli partnery. Po restrukturalizaci Czech Tourismu, kdy páteř tvoří odbor pro regiony a B2B byznys, tak se najdou jednotlivé oblasti, ve kterých jsme schopni partnery být."

Vodáci prožili v atraktivním vodním terénu extrémně náročný víkend. Zajímá vás, jaký adrenalin přináší sjezd řeky z Loučovic směrem k Čertově stěně? Prohlédněte si video na webu vašeho regionálního Deníku.