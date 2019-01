České Budějovice - Teprve devatenáctiletý volejbalista Marek Šotola (203 cm) prožil skvělý rok 2018. Zabydlel se v A týmu mužů, výbornými výkony dotáhl českou reprezentaci až do finále na ME U21. Na tomto turnaji byl dokonce vyhlášen nejlepším univerzálem starého kontinentu.

Marek Šotola, univerzál Jihostroje, prožil skvělý rok. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Celý rok zakončil na podiu. V anketě Deníku, České unie sportu a Jihočeského kraje Nejúspěšnější sportovec roku se umístil v individuální kategorii na páté pozici. „To je pro mě skvělá příčka,“ konstatoval.

Jaké pro vás byly Vánoce?

Příjemné. Trávil jsem je doma v Českých Budějovicích, Vánoce jsem nejprve prožil u mamky, pětadvacátého prosince dopoledne jsem odjel na Ježíška k taťkovi.

V klubu jste dostali po utkání s Karlovarskem volno?

Začali jsme trénovat šestadvacátého prosince , zase tolik volna to nebylo, zase tolik jsem ti těch Vánoc neužil.

Páté místo v anketě, ve které se umísťují jihočeské sportovní osobnosti, vás těší?

Moc. Loni jsem byl v dětské části ankety, byl jsem vyhlášený v kategorii Objev roku. Teď už jsem v dospělé kategorii, o to je to cennější.

Máte za sebou velice úspěšný rok, jaký podle vás bude ten následující?

Určitě hodně náročný. S reprezentací máme před sebou v roce 2019 mistrovství světa v Bahrajnu, před tím bude určitě spousta soustředění s juniorským nároďákem.

A prozradíte také vaše plány s Jihostrojem?

Chceme bojovat o titul.

V letošní sezoně už jste viděl všechny soupeře, kdo podle vás projde náročným sítem play off až do finále?

Podle mě, i když na konci roku se Karlovarsku moc nedařilo, tak tento tým se stejně v play off rozehraje.

Považujete tedy úřadují mistry z K. Varů za jednoho z favoritů extraligy?

Určitě. Já bych chtěl na konci sezony být ve finále extraligy právě s Karlovarskem.

Ještě jednou se vraťme k vyhlášení výsledků populární ankety Nejúspěšnější sportovec roku.

Mezi deseti nejlepšími byli atleti, sjezdařka na divoké vodě…Který ze sportů byste si rád vyzkoušel? A troufl byste si s Martinem Šonkou do kokpitu jeho letounu?

Do letadla bych si troufl. A nejradši bych si vyzkoušel kajak. To by mě bavilo.

Skončil jste mezi jihočeskými sportovci na pátém místě. Znamená to pro vás motivaci, poděkování za výkony, ale také příspěvek do klubové kasy?

Určitě. Všechno dohromady. Jsem rád, že jsem ocenění dostal, byl to příjemný večer. A příspěvek do kasy? Hned jak to pokladník v klubu zjistil, tak jsem musel do pokladny zaplatit.