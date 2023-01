Čtyřiatřicetiletý Michek měl před pondělním dnem volna zdravotní problémy. V nedělní etapě si pochroumal pravou nohu, do druhé části rallye ale vstoupil ve velkém stylu.

Na 358 kilometrech rychlostní zkoušky zaostal za nejrychlejším Lucianem Benavidesem z Argentiny jen o 9:58 minuty a sedmým místem vylepšil své kariérní maximum. Dosud nejlepším výsledkem člena týmu Orion Moto Racing Group byla devátá pozice z loňska.

„Sedmé místo v etapě je až neuvěřitelné po tom, co mám trochu problém s naraženým kotníkem na pravé noze. Ráno mě museli dostat do bot mechanici, skoro až násilím jsme to tam nasoukali,“ uvedl Jihočech.

Etapa se mu líbila. „Chvilku jsme se brodili v takové řece, vodu jsme měli až po motor. Fakt moc hezká a rychlá trasa. Je to mé životní etapové maximum. Fakt neuvěřitelné, krásný výsledek. Ještě máme pět dní před sebou, musím dát dohromady hlavně nohu,“ dodal.

V průběžném pořadí Michek předstihl Štefana Svitka ze Slovenska, na kterého má k dobru 75 sekund.

Výsledky deváté etapy: 1. L. Benavides (Arg./ Husqvarna) 3:18:44, 2. Price (USA/ KTM) -1:02, 3. Howes (USA/ Husqvarna) -2:57, …7. Michek -9:58.

Průběžné pořadí: 1. Howes 33:55:57, 2. Price -3, 3. K. Benavides (Arg./KTM) -5:09, …12. Michek -1:16:51.