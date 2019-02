Mladí hráči si v třídenním klání zahráli o titul krajského halového přeborníka pro sezonu 2018/19 ve dvouhře i ve čtyřhře. K vidění byl již od prvních kol špičkový dorostenecký tenis a ve velké konkurenci se vítězem prestižní dvouhry stal Martin Minárik z LTC Český Krumlov, když v dramatickém finále plném zvratů porazil třeboňského Jana Hrubce ve třech setech (6:1, 1:6 a 6:4).



Martin Minárik předváděl po celý turnaj kvalitní a vyrovnané výkony a titul krajského přeborníka si právem zasloužil. Vítězství je o to cennější, že Martin patřil na turnaji k nejmladším hráčům. Talentu z Křemže je teprve 15 let, takže v kategorii dorostu bude hrát ještě tři roky a je zde tedy velký předpoklad, že jihočeským dorostencům může vládnout i další roky.



A nechybělo mnoho, aby se Minárik stal dokonce dvojnásobným krajským přeborníkem, protože uspěl i v soutěži čtyřher. S Janem Machem z TK Hluboká se probojovali až do finále. V boji o titul však za stavu 1:1 na sety podlehli v rozhodujícím supertiebreaku dvojici Reiter a Leipner.



Martin Minárik při halovém přeboru dokonale zúročil pravidelnou kvalitní přípravu v krumlovském LTC , kde pod vedením kvalifikovaných trenérů probíhá již několik let její část. Na obou finálových účastech pak má z trenérského týmu největší zásluhu Viktor Krupica, který se talentovanému hráči z Podkletí věnuje nejčastěji.



Nelze ovšem zapomenout ani na člověka, který Martina provází a je mu nejblíže po celou jeho tenisovou kariéru již od nejmladších let a obětoval tomu hodně svého času a prostředků. Je to Martinův otec Luboš Minárik. Poděkování od Martina patří samozřejmě i mateřskému klubu LTC Český Krumlov za zajištění odpovídajících tréninkových podmínek a veškerého hráčského servisu, a také Tenis-Centru Český Krumlov, na jehož kurtech krumlovský LTC působí.



Pro LTC Český Krumlov je již od založení v roce 2012 výchova mladých tenistů prioritou. V současné době zde v pravidelném tréninkovém režimu hraje 80 dětí všech věkových kategorií pod vedením pěti profesionálních trenérů. Je vidět, že to dělají správně, když zde vychovali jihočeského krajského přeborníka v kategorii dorostu.



Je třeba zmínit, že pro LTC Český Krumlov je to úplně první krajský přeborník. Všichni z tohoto sympatického klubu z Českého Krumlova ovšem věří, že není zdaleka poslední!



Tomáš Vachta, Karel Vosika