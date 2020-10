Jak vnímáte aktuální situaci?

Jsme halový sport. Badminton nenatrénujeme venku. Původní termín turnaje byl začátek dubna. Byla před námi volba turnaj úplně zrušit, nebo ho posunout. Spousta věcí byla na jaře připravená a dala se použít i pro náhradní termín.

Takže přesun?

Nebylo moc co řešit. Do poslední chvíle ale nebylo jasné, zda turnaj proběhne. Pro risk hovořily dvě zásadní věci. Turnaj byl v termínu voleb a účastníci byli ze zemí, ze kterých přijedou auty. Nebylo by to o rušení letenek ani placení storna za ubytování. Díky dobrým vztahům se sponzory a partnery turnaje a klubu jsme mohli být „relativně“ v klidu

Roli sehrály volby?

Prostě jsme si řekli, že zásadnější opatření přijdou po volbách. Při turnaji se musela dodržovat aktuální vládní opatření a hlavně daleko přísnější opatření z Badminton Europe, která turnaj řídí.

To se podařilo?

Je to o toleranci a přístupu. Na schůzce trenérů s vrchním rozhodčím Janem Kolářem a vedením turnaje jasně zaznělo „dodržujte a hrajeme / nedodržujte a turnaj končí“. I když se muselo ledacos i třeba vícekrát vysvětlovat, nakonec vše šlo dobře. Ale opravdu, bylo to o důslednosti. Všech pět kurtů bylo pod live streamem, bylo na nás postě dost vidět.

Je v této době těžší zajistit turnaj finančně?

Oliver Czech U17 International turnaj, který má své jméno. Není to určitě samo sebou. Město Český Krumlov je velkým bonusem a lákadlem, zároveň ale malým prostorem pro hledání opravdu zásadních partnerů.

Co tedy je pro zvládnutí organizačních starostí mezinárodního badmintonového turnaje naprosto zásadní? Kolik pořadatelů se na turnaji podílí?

To, že můžeme takovouto akci udělat, a v takové kvalitě, mobilní badmintonové koberce, elektronické ukazatele skóre, kvalifikovaní rozhodčí v čele s vrchním rozhodčím Janem Kolářem a na umpire třeba s Michaelou Bencovou, která má pro rozhodování zápasů nejvyšší světovou kvalifikaci a rozhodovala zápasy i na olympijských hrách, hrajeme certifikovanými míčky Oliver Apex 200, všechny kurty máme pod live streamem, pro každého účastníka máme připravený dárek a v hale se snažíme vytvořit takové prostředí, aby se všem líbilo, včetně pitného režimu všem účastníkům, trenérům i rozhodčím, je zásluhou mnohaleté mravenčí práce v našem klubu. Na turnaji je až šestnáct aktivních pořadatelů.

Co je tedy ze všeho nejdůležitější? Klíčové?

Zcela zásadní je, že turnaj probíhá za finanční podpory Jihočeského kraje, kde každý rok žádáme o dotaci prostřednictvím vypsaných dotačních programů. Neodmyslitelná a vynikající spolupráce je s městem Český Krumlov, které sportu obecně přeje. Významné podpory se nám dostává i od Českého badmintonové svazu.

Ten se podílí na zvládnutí turnaje jak?

Díky svazu máme reálnou šanci zvládnout finančně rozhodčí a stream. Stačí se podívat na naše webové stránky – www.badmintonckrumlov.cz. Všem patří velké poděkování a já pevně věřím, že budou s naším klubem, a třeba pro tento turnaj, spjati i v dalších letech. To není poděkování jen jmenovaným partnerům, ale všem klubovým a samozřejmě všem organizátorům a také všem, kteří se o nás zajímaní a píší o nás. Nesmírně si toho vážíme.

Byl to v této divné sezoně jeden z nejkvalitnějších turnajů této kategorie?

V tomto roce se mělo celkem odehrát devětadvacet turnajů Evropského okruhu. Z toho jich bylo šestnáct zrušeno a do konce roku podle aktuálního kalendáře jich je ještě šest s velkým předpokladem, že budou zrušené. Covid-19 rozhodně výrazně ovlivnil účast jak co do počtu účastnických zemí tak i do počtu samotných hráčů a hráček.

Jak konkrétně?

Celkem bylo přihlášeno sedm zemí Evropy: Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Itálie, Polsko a Slovensko.

Někdo z nich nedorazil?

Těsně před rozehráním turnaje se odhlásila reprezentace Slovenska, devadesát devět procent hráčů z Německa a Chorvatsko.

Mohli bychom připomenout, jen pro srovnání, jaká byla účast v minulém roce?

Na rok 2019 náš turnaj celkově obdržel 354 přihlášek od 211 hráčů a hráček ze sedmnácti zemí Evropy.

Odkud?

Z Arménie, Rakouska, Chorvatska, Anglie, Estonska, Francie, Německa, Maďarska, Izraele, Lotyšska, Polska, Ruska, Slovenska, Španělska, Švédska a Turecka, ale dorazili i hráči z domácí špičky. Letos to byl v tomto porovnání velký rozdíl.

A co řeknete ke kvalitě turnajových zápasů?

K vidění byl dobrý badminton a pro reprezentanty České republiky to byl podle mě dobrý test, který měli k dispozici zhruba rok před juniorským mistrovstvím Evropy v kategorii do sedmnácti let.

Co Jihočeši? Vypíchl byste jeden výkon a výsledek?

Daniel Dvořák ze Sokola České Budějovice držel jihočeský prapor docela vysoko. Odehrál sedm zápasů, čtyři vyhrál a nejblíže k medaili měl ve čtyřhře, kterou odehrál s Janem Rázlem z Liberce. Nestačili ve čtvrtfinále na pozdější vítěze z Polska (20/22, 18/21).

Připomeňme bilanci talentovaného Jihočecha…

Dan nakonec obsadil páté místo ve čtyřhře, deváté ve dvouhře a sedmnácté ve smíšené čtyřhře.

Vypadá to, že Daniel Dvořák, který se objevuje na předních příčkách v celé sezoně, patří opravdu mezi nejtalentovanější české badmintonisty. Co další hráči?

Vůbec špatně si nevedl ani českokrumlovský Patrik Fuciman, který je ještě věkem žák a může tento turnaj hrát dva roky. Patrik odehrál pět zápasů, dva vyhrál.

Už teď, přestože je doba značně nejistá, myslíte i na další ročník?

Myslíme. Fotbalově „výkop“ byl v roce 2017 a letos to bylo počtvrté, co tento turnaj pořádáme. V roce 2021, pokud bude vše dobré, by se měl Oliver Czech U17 International odehrát v termínu 8. – 10. 4. Právě teď o víkendu proběhla po internetu první pracovní schůzka organizačního výboru, na které se kromě prvních úkolů řešilo třeba i to, zda chceme pořádat tento mezinárodní turnaj i v dalších letech.

A chcete?

Většinově se dohodlo, že chceme a také všichni členové organizačního výboru z tohoto roku budou pomáhat v roce 2021. Nastartovat turnaj stálo neskutečné úsilí. Vždy je trochu snazší pokračovat než začínat.

Co by se na badmintonové scéně stalo, kdybyste se rozhodli pro nepokračování?

Pokud tento turnaj pustíme, rychle po něm někdo skočí. Důležitou otázkou jsou finance. Máme za sebou i první jednání se sponzory a podle názvu turnaje vše začalo optimisticky. Český badmintonový svaz má nové vedení, a tak uvidíme, jak k turnaji přistoupí. Zuří Cvid-19, to se může promítnout v následných letech v dotačních programech.