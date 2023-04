Matějovi je 21 let a jako čtyřletý začínal s fotbalem v českokrumlovském Slavoji. „Ale bohužel přišlo zranění a já musel s fotbalem skončit. Tak jsem se dal na fotbal alespoň přes počítač a začal hrát soutěže FIFA,“ vrátil se několik let zpět Matěj Dunka a v rozhovoru začal odkrývat taje tohoto e-sportu. V dlouhodobé soutěži e:LIGY se utkávají družstva identická s týmy klasické FORTUNA:LIGY z velkého fotbalu.

Matěj Dunka získal mistrovský titul v e:LIZE FIFA.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaMatěji, hrají se soutěže e-fotbalu FIFA jen v družstvech, nebo i jako jednotlivci?

Většinou se to hraje v jednotlivcích, ale jsou i soutěže družstev, kde se hraje dva proti dvěma.

Hrajete soutěže na dálku, nebo se sjíždíte k turnajům?

Hrajeme na dálku, já osobně se již několikrát dostal do evropských kvalifikací, kde jsme hráli třeba proti Portugalsku. V těch soutěžích hraji proti profesionálům po celém světě.

Jak jste se dostal do soutěže ligových týmů?

Existuje e:LIGA, což je vlastně česká FORTUNA:LIGA v elektronické podobě FIFA. Našel jsem si to na internetu a kvalifikací se dostal do týmu pražské Bohemky. Přišly další turnaje a já přestoupil do mého současného týmu Entropiq, což je prakticky současný nejlepší tým u nás. S ním jsme navázali spolupráci se Zlínem a v barvách Zlína jsme hráli nyní e:LIGU FIFA 23.

Většinou se to hraje na dálku z domova. Nyní jsme se sjeli na jakési Final Four nejlepších čtyř týmů. Odehrála se celá liga a první čtyři šli do čtvrtfinále. Další čtyři týmy se do čtvrtfinále dostaly přes kvalifikaci. Následovalo vyřazovací čtvrtfinále a pak jsme již sehráli závěrečný turnaj o pořadí na jednom místě.

Máte na každý zápas novou sestavu týmu, nebo hrajete s nějakou stálou vlastní?

Sestavu si každý ve FIFĚ postupně budujeme. Získávají se body a díky nim si pak za reálné peníze kupujeme hráče. Tím si každý buduje stále lepší tým a využívá ho v turnajích.

Takže si teoreticky můžete koupit do týmu Messiho.



Je to tak, ale není to snadné. Musí se člověk dostat na nějakou úroveň, aby si pak mohl koupit lepšího hráče. Nejde si na začátku říci, že si nakoupím, koho chci.

Koho například máte Vy ve svém týmu?

Mám tam třeba Brazilce Ronalda, Messiho, Mbappého. Nejdražší byl Ronaldo. Je to tak, že získáváte balíčky a postupně hráče různě prodáváte a zase nakupujete. Díky týmu Entropiq, který mi dal FIFA pointy za reálné peníze, jsem postupně kupoval balíčky a postupně jsem nakoupil tým, který mám.

Zeptám se jako naprostý laik, Messiho si tedy může koupit více hráčů?

Je to tak, může ho mít kdokoli. Není to tak, že si někdo nakoupí tu nejlepší jedenáctku a nikdo jiný na ty hráče nemá nárok. Zkrátka každý, jak postupuje výkonnostně, může nakupovat i stejné hráče. Teoreticky proti sobě mohou nastoupit úplně stejné sestavy.

Kolik musíte e-sportu věnovat času?

Když se hru učím, tak je to osm až devět hodin denně. Někdy i více. Teď již je to méně, ale pořád je to dost času. Je to jako v reálném fotbale. Člověk pořád musí trénovat a nabírat zkušenosti, které pak promítne do mistrovských zápasů. V každém ročníku e:LIGY FIFA je něco nového, takže se na začátku sezony musíme zase učit něco nového. Zkrátka se vyvíjí technika a tím jde nahoru i FIFA.

Co se nejvíce v různých ročnících mění?

Je to zase podobné reálu. Taktika hry, rychlost hráčů, přihrávek, zvyšuje se plynulost hry. Zkrátka je to každým rokem lepší.

Finálový turnaj běžel v televizi. Mají i jinak zápasy e:LIGY sledovanost co se týče diváků?

Dívá se na to hodně lidí. Zapnu si stream a fanoušci se mohou na utkání dívat na svém počítači. Když bylo finále, tak bylo na stream připojeno kolem tisícovky diváků. Několikrát to již bylo i tak, že se hrálo v hale a tam zápasům přihlíželo plno diváků. Pak se s námi fotili, podepisovali jsme jim kartičky a podobně.

Vím, že třeba hraje i Patrik Schick. Jakub Jankto dokonce vlastní e-sportový tým. Tam také jsou hráči, co hrají FIFU. Plno současných i bývalých výborných fotbalistů FIFU hraje. Ambasadorem našeho týmu Entropiq je Vladimír Šmicer.

Jak se člověk dostane k tomu, že začne hrát e-sport profesionálně?

Enropiq mě oslovil, domluvili jsme se na podmínkách, podepsali to a hraji za ně. Dá se k tomu dostat tak, že si člověk najde na internetu nějaké turnaje. Když vyhraje, tak si ho někdo všimne. V Čechách to ještě není tak zažité, takže se dá uchytit. Podobně se to stalo mě. Kontaktovala mě Bohemka, zda bych za ně nechtěl jít hrát. Stalo se to i jiným hráčům. Je zkrátka potřeba to zkoušet a hrát turnaje.

Ve finále e:LIGY jste se potkali dva Jihočeši.

Je to tak, za Slavii Praha hrál Adam Hodina z Prachatic. My je porazili.

Matěj Dunka získal mistrovský titul v e:LIZE FIFA.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaJaké padají výsledky? Je to podobné jako ve velkém fotbale, nebo jsou tam divoké výsledky?

Je to hodně podobné jako v reálném fotbale. Můj spoluhráč hrál ve finále celou dobu 0:0 a rozhodl až v prodloužení. Dával góly ve 105. a 110. minutě a vyhrál 2:0. Já vyhrál svůj zápas 5:0.

Kolik je vás v týmu hráčů?

Nyní za Zlín jsme hráli dva, jinak v Entropiq jsme dva hlavní hráči (druhým je Mario Gumbrešt) a jeden mladší jakoby v akademii (Adam Holba).

Jaký je Váš největší zážitek z tohoto sportu?

Určitě nyní mistrovský titul. Je to můj první vyhraný turnaj. Je čest něco takového vyhrát, jedná se o největší turnaj v České republice. Je to pro mě velice cenná výhra.