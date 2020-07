Tradiční závod kajutových jachet na Lipně na počest zakladatele klubu a jeho dlouholetého předsedy Karla Smetany se pořadatelům z JK Černá v Pošumaví vydařil. „Na 24 lodích bojovalo 73 jachtařů,“ liboval si ředitel závodu Jan Kotiza st. „Možná je to tím, že se nám podařilo obnovit Lipenský pohár kajutovek,“ dodala rozhodčí a další z organizátorů závodu Zuzana Kotizová.

„Závod je tradičně vypsán pro kajutové jachty a těch se k nám tentokrát sjelo výborných čtyřiadvacet" liboval si ředitel závodu a neúnavný organizátor Jan Kotiza starší. Na čtyřiadvaceti jachtách jelo celkem třiasedmdesát jachtařů, což je úctyhodné číslo. "Možná je to také tím, že se nám podařilo obnovit Lipenský pohár kajutovek. Ten kromě tohoto podniku zahrnuje ještě další dvě akce, Modrou stuhu Lipna a Lipenský vítr,“ dodala rozhodčí a spoluorganizátorka všech závodů kajutových jachet v Černé v Pošumaví Zuzana Kotizová.

Počasí na Lipně se tentokrát vydařilo na jedničku. Za sluníčka na modré obloze a slušného větru od tří do sedmi metrů za vteřinu se hned po startu do čela prodraly posádky závodních speciálů a sportovní jachty. Vydaly se na první točnou bóji pod poloostrov Ovčárna, odtud nejkratší cestou až po Hruštice a po obrátce zpět k místu startu v Černé pod jachetním klubem. Závodní speciály a sportovní lodě to měly trochu složitější, protože před cílem se musely vrátit pod Ovčárnu a po karuselu jet do cíle. „Díky výbornému jachtařskému počasí se závod vydařil,“ udělal tečku za závodem ředitel Jan Kotiza st.

Z výsledků

Lodě do 6,5m délky: 1. Trčka starší s rodinou ( Most), 2. Klíma s posádkou (Černá v Poš.), 3. Novák – Štěpán (bez oddílové příslušnosti).

Lodě nad 6,5 m délky: 1. Pappenscheler s manželkou (Německo), 2. Babka s rodinou (bez oddílové příslušnosti).

Sportovní lodě: 1. Z. Meškánová s rodinou a Lukáš Mašek (bez oddíl. příslušnosti), 2. Luhan – Luhanová (Černá v Poš.), 3. Homolka – Faktor (bez oddílové příslušnosti).

Závodní speciály: Štolba – Vachel (Černá v Poš.), 2. Fiala - Fialová - Doležal - Doležalová (Znojmo), 3. Kukačka – J. Vachel - Fr. Vachel – Nešpor (Černá v Pošumaví).

Petr Vitoň