Písek – Úvodní závod mezinárodního mistrovství republiky v supermotu se pojede v neděli na motodromu v Písku na Hradišti.

Závody v supermotu nabízejí vždy dramatickou podívanou. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Generálkou na start domácího šampionátu byl závod rakouského mistrovství, který pořadatelé z Autoklubu Hradiště v AČR zorganizovali o uplynulém víkendu. „To byla více než generálka. Měli jsme tady 116 jezdců nejen z Rakouska, ale také z Německa, Itálie a od nás. Byly to perfektní závody," chválí jejich ředitel Václav Kudrle. „Přijeli zástupci vedení rakouského supermota a nešetřili chválou. Rakouské mistrovství pojedeme i příští rok," dodává.

Velmi dobrou podívanou slibuje také nedělní domácí mistrovství. Kromě mistrovské třídy S1 se bude závodit také v několika dalších kategorií: S2 OK Trans Praha, S3 MX Cup, S3 Veterán Cup, Junior, Elév a AKU. „Nepojedou se u nás čtyřkolky. Nikdo se v této kategorii nepřihlásil," informuje Kudrle.



Jako tradičně se pořadatelé na Hradišti na závod pečlivě připravují. „Dokončují se poslední úpravy terénní vložky, natírají se pneumatiky. Všechno bude nachystáno," ujišťuje Kudrle.



Očekává účast kolem sedmdesáti až osmdesáti pilotů. Velký otazník visí nad startem české hvězdy ve světovém šampionátu Pavla Kejmara, jenž se zotavuje po zranění. Dorazit by ale měli Tomáš Trávníček, Milan Sitnianský a další špičky českého supermota. „Nechápu to, ale náš závod se kryje s mistrovstvím Rakouska," kroutí hlavou. „V září pořádáme ještě jeden závod a tam přislíbili Rakušané účast," uvádí.



Jednotlivé týmy začnou na Hradiště najíždět už zítra. V sobotu budou po celý den probíhat tréninky všech tříd a večer na ně naváží technické a administrativní přejímky. Nedělní tréninkové jízdy startují v 9 hodin, finálové jízdy začínají ve 13.00. „Chtěl bych diváky pozvat. Snad vyjde i počasí a k vidění bude pěkný sport," zve Kudrle fanoušky.