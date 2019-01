Jednatel českobudějovického Golf klubu Miroslav Leština (uprostřed) vítá v areálu tréninkového centra handicapované golfisty Michala Hošnu (po jeho pravé ruce)) a Miroslava Lidinského, kterému zároveň předává plaketu. | Foto: Jana Brabníková

České Budějovice – Již více než měsíc mohou využívat golfové tréninkové centrum poblíž Švábova hrádku také handicapovaní zájemci o tento sport.

Jedním z těch, kteří tréninkové centrum využívají je i Michal Hošna. Tento čtyřiatřicetiletý sportovec má nadkolenní amputaci v oblasti stehna. Sportu se věnoval i před tím než o končetinu přišel a dnes je úspěšným českým handicapovaným reprezentantem v golfu.

Živí se jako prodejce nových automobilů se zaměřením na potřeby handicapovaných lidí a golf se stal jeho velkým koníčkem. Hošna je členem Golfového klubu Český Krumlov a kromě domácích turnajů jezdí i na turnaje do zahraničí. Naposledy takto absolvoval French open, který se konal na hřišti National u Paříže.



Jak dlouho se golfu věnujete?

S golfem jsem měl možnost seznámit se již dávno předtím, než jsem o nohu přišel. Hodně jsem totiž sportoval. Od sportování mě neodradila ani amputace nohy. Po té, co jsem ji musel podstoupit, jsem se snažil najít sport, který by mi vyhovoval. Vloni jsem si zkoušel na tréninkovém hřišti odpalovat míčky. Začalo mě to bavit a došlo to až k tomu, že jsem se dostal do reprezentačního družstva handicapovaných golfistů.



Co vám golf dává?

Golf mě velice naplňuje. Kdo vás donutí jít se třeba na pět hodin projít? Na golfovém hřišti se projdu a můžu úplně vypnout. Nesmí se tam telefonovat, ale popovídáte si s ostatními lidmi. Pohybujete se v přírodě a o tom golf je. Je to příjemné a každému doporučuji si to zkusit.

Není však golf, zvláště pro mnohé invalidní spoluobčany, příliš nákladný sport?

Lidé často vnímají golf jako snobský sport, ale není tomu tak. Ve srovnání třeba s lyžováním se nejedná ani o zvlášť finančně náročný sport, i když nějaká počáteční investice tam samozřejmě nutná je. Golfových hřišť je dnes plno a i po této stránce je golf pro každého dostupný.

Mají handicapovaní nějaká speciální pravidla?

Hraje se na regulérním osmnáctijamkovém hřišti podle stejných pravidel jako mají nepostižení golfisté. Handicapovaní žádné úlevy nemají a může se i stát, že tělesně postižený porazí zdravého.

Jak jste spokojen s prostředím tréninkového areálu, který byl v Českých Budějovicích nově zpřístupněn handicapovaným?

Všechno je tu k dispozici. Je tu krásné prostředí a je fajn, že hřiště můžeme využívat. Teď s blížící se zimou se ale přesouváme do hal. Já konkrétně trénuji v tenisové hale na Dlouhé louce. Nachází se tam golfový simulátor. Na plátně se promítá golfové hřiště a hráč v reálu odpaluje míčky proti zdi. Trénovat se tedy dá i v zimě.