Podolí u Brana, Český Krumlov - Badmintonisté krumlovského SKB si ve finiši sezony odškrtli další dva turnaje republikové úrovně.

SABINA MILOVÁ při očekávané změně systému soutěží od následující sezony absolvovala v Podolí u Brna svůj poslední turnaj mezi juniory a zisk dvou bronzů není špatnou vizitkou. | Foto: Pavel Kacerovský

Celostátní turnaj Grand Prix A kategorie starších juniorů do 19 let se hrál v Podolí u Brna. V krumlovském podzámčí poměřili síly badmintonoví matadoři při 4. kole Veteran Cupu družstev.

Slušná tečka

Na posledním celostátním turnaji jednotlivců GP A v této sezoně v Podolí u Brna se nejvíce z Jihočechů zadařilo Sabině Milové z SKB Český Krumlov. Krumlovská hráčka v obou párových disciplinách obsadila shodně třetí místa a ve dvouhře vybojovala místo páté.

Pro Sabinu Milovou to byl s největší pravděpodobností (za předpokladu, že se od září respektive od ledna 2016 změní systém soutěží) poslední juniorský celostátní turnaj, a tak měla určitě o co hrát.

Milová vstoupila do turnaje smíšenou čtyřhrou, kterou odehrála s Michalem Hubáčkem z Meteoru Praha. Společně postoupili do semifinále přes dvojice Pleska / Smutná (Brno Jehnice) ve dvou setech (21:13, 21:9) a Vorlík / Ausbergerová (Prosek Praha) po třísetovém boji (21:17, 19:21, 21:9). V semifinále je však ještě první turnajový den večer porazil pár Budzel a Drapáčová (Klimkovice / Orlová). Pozdějším vítězům turnaje vzdorovali ve dvou vyrovnaných sadách (19:21, 21:19), aby nakonec o finalistech rozhodl set třetí, který byl již jednoznačnou záležitostí soupeřů. Po prohře 13:21 obsadili Milová s Hubáčkem třetí místo.

Do dvouhry nenastoupila Sabina Milová právě v nejlepším rozpoložení a už první zápas proti Kubečkové z Dobrušky to jasně naznačil. Krumlovačce se nedařilo zejména v taktice a nasazení, a tak postoupila do osmifinále až po těžkém boji ve třech setech. I v dalším zápase o postup do semifinále hrála Milová poněkud zakřiknutě a zdálo se, že si vůbec nevěří. Prohrou s Nováčkovou z Kladna (14:21, 19:21) přišla o medailové umístění.

Ve čtyřhře juniorek si Milová poněkud napravila reputaci, když se Slatinskou z Vesce postoupily přes klimkovickou dvojici Bláhová a Čajová (21:6, 22:20) do semifinále. Zde již však nestačily na s daleko větší chutí hrající pár Ausbergerová a Srncová (Prosek Praha / Židlochovice) a po prohře ve dvou setech (14:21, 16:21) z toho bylo pro Jihočešku zase třetí místo a druhý deblový bronz.

Konečné pořadí na GP A U19 v Podolí – dvouhra juniorky: 5. S. Milová (SKB ČK), čtyřhra juniorky: 3. Milová / Slatinská (SKB ČK / Vesec), smíšená čtyřhra: 3. Hubáček / Milová (Meteor Praha / SKB ČK).

Domácí brambory

V českokrumlovské městské sportovní hale bojovala veteránská družstva při čtvrtém kole soutěže Veteran Cup o celkového vítěze.

Prvenství v seniorské soutěži potvrdila vítězstvím i v posledním kole Legie Plzeň a na druhém místě skončil tým ČZ Strakonice.

Pod názvem Krumloš startující domácí ve složení Marie Neřoldová, Dagmar Václavíková, Sabina Milová starší, Ivo Černý a Karel Kotyza na domovských kurtech vybojovali po třech prohrách čtvrté místo a v celkovém hodnocení celé soutěže skončili také pod stupni na čtvrtém místě.

Závěrečné slovo k celé soutěži zaznělo od hlavního organizátora dlouhodobého seriálu a zároveň kapitána krumlovského týmu Karla Kotyzy: „Ahoj všem. Poslední kolo Veteran Cupu u nás v Českém Krumlově je minulostí. Celkové prvenství potvrdila i v posledním kole Legie Plzeň. O dalším pořadí na bedně pak rozhodovala až vzájemná bilance zápasů. Stříbro si odvezli Strakoničtí a bronz bral Sokol Králův Dvůr. Nám bohužel zůstal bramborový černý Petr."

Konečné pořadí Veteran Cupu 2015: 1. Legie Plzeň, 2. ČZ Strakonice, 3. Sokol Králův Dvůr, 4. Krumloš ČK, 5. GOGO, 6. Monoli Plzeň, 7. Doubravka.

Jiří Frendl