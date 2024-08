Na ČEZ Lipno sport festival dorazil také mistr světa ve slalomu na divoké vodě Vít Přindiš. Soutěžil s návštěvníky, vychutnal si večerní koncert, ale také závodil a během víkendu závodit pod Lipnem bude. "Festival je velká paráda. Vyrážel jsem ráno z Prahy, těšil jsem se na Lipno hrozně moc. Dostanu se sem většinou třeba třikrát za rok a dost často tady zažívám špatné počasí. Skoro byl takový vodácký kolorit, že když se pro nás pouští voda z přehrady, tak je nevlídné a špatné počasí a spíš to i trošku protrpíme. Tentokrát to vypadá, že to bude opravdu velká paráda."

Slalom na divoké vodě po lipenskou přehradou | Video: Deník/ Kamil Jáša

Vítek se díval na ne moc povedenou jízdu na nafukovacím člunu a ohodnotil ji: "Drží pádlo naopak a nemá ani obě dvě nohy v lodi a zkouší spíš kolotoč, asi chyběla trošku instruktáž na začátku," smál se přímo v srdci festivalu.

Podle Přindiše je voda pod lipenskou hrází složitá. Říká se o ní, že je možná nejtěžší v Evropě. "To určitě platí. Asi bych to neřekl o té slalomové části, která se nachází přímo pod přehradou, ale ten zbytek, Čertovy proudy, to je opravdu jedna z nejtěžších řek v Evropě. Je to vodácký svátek nejenom pro nás vodní slalomáře, že si můžeme znovu po celém roce zazávodit a zatrénovat na divoké přírodní vodě, ale hlavně pro vodáky z Čech, Slovenska, Polska, Německa se tady sjíždí opravdu velká široká vodácká rodina, která si užívá ty čtyři dny pádlování jako opravdový vodácký svátek. A je hrozně hezké potkávat lidi ze všech různých sportů od vodního slalomu, sjezdu, raftingu až po sjíždění divokých řek."

Část trati pod lipenskou přehradou je velmi atraktivní pro diváky. Pro závodníky ale může někdy být až děsivá. "Přírodní voda vždy přináší větší míru rizika než umělé tratě, takže určitě se může něco stát. Naštěstí tam jsou záchranáři, je tam zajištění na břehu, aby, kdyby se cokoliv stalo, tak tam záchrana je. Po celém závodě je rozmístěno deset lidí, kteří nějakým způsobem zajišťují bezpečnost a to platí o na tu slalomovou trať. A samozřejmě pro zbytek řeky je to hlavně o tom, aby si vodáci vyhodnotili dobře své síly a správně zvládli říct si, jestli na tu trať nebo na tu vodu mají anebo nemají zkušenosti a dostatek sil."

Rozdíl mezi kanálem a řekou je veliký. Hlavně v překážkách. Přinidš přikyvuje: "Samozřejmě, že je, protože tu jsou větve, chaluhy, klacky, kameny, někdy. To v trati na umělém kanále prostě nemáme. A tady je to opravdu i o tom, hledat si cestu lépe a neskákat přes kameny a nezamotat se do nějakých křovisek, která tam prostě na břehu jsou. Za ten rok to vždycky vyroste. I to koryto zarůstá tím, že se pravidelně nepouští. Takže je to výzva ze všech směrů, ze všech stránek."

Závodí se v sobotu a v neděli (v pátek byly na programu hlídky) v rámci ČEZ Lipno sport festivalu. Určitě je to obrovský zážitek pro diváky. "Diváci si nás mohli najít vlastně od pátku, kdy byl závod týmů, mohli si najít cestu pod přehradu. Je to z centra festivalu pár set metrů a podívat se, jak ta voda, když tam teče dvacet kubíků, jak je to strašně silná a co dělá za vlny a za válce a jak s tím kdo dokáže pracovat nebo nepracovat a co se tam vytvoří za situace."

Jede se o republikové medaile, o body do Českého poháru. "Je to prestižní. Je to hlavně hrozně těžké, protože v konkurenci kajaku, kde je Jiří Prskavec, Ondra Tunka a Kuba Krejčí, tak musíte porážet mistry světa nebo aktuálně nejlepší závodníky na světě. Taková medaile je hodně vysoko. Chce to zajet hodně dobře. A Lipno je v tomhle hodně specifické, přináší i často zajímavé výsledky, protože přece jen to není umělá trať. Je to hodně o čtení vody a celkově se jede o Český pohár. Je to závěr naší domácí sezony, takže očekávání jsou velká. Nicméně já spíš cílím na Světový pohár, který se pojede za pár týdnů, takže neustále příprava spíš směřuje ještě do září než teď na konec srpna."