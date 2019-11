Mistrovství České republiky družstev juniorů se konalo v Brně. Jihočeský kraj reprezentoval badmintonový tým SKB Český Krumlov: Linda Šmikmátorová, Kateřina Hudečková, Anna Hudečková, Adam Marťán, Adam Ječmínek, Jaroslav Jelínek a Patrik Fuciman.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Družstvo v základní skupině nestačilo na TJ Slovan Vesec 2:5 a FSPS Brno 0:7. "Prohraná střetnutí ve skupině nás odsoudila až na deváté až osmnácté místo." Družstvo na MČR startovalo bez svého nejlepšího hráče Tomáše Švejdy, který by určitě dával týmu větší šanci na lepší umístění. "Švejda ve stejném termínu vyhrál se svým deblovým partnerem Jaromírem Janáčkem mezinárodní mistrovství dospělých Slovinska." Radek Votava (trenér): “Za mě účast splnila vše očekávané. Na lepší výsledky nyní moc myslet nemůžeme, ale to není žádná ostuda. Všem se podařilo odehrát dobré zápasy, a pokud vydrží všichni i do mistrovství České republiky družstev dorostu 2020, budou určitě lepší."