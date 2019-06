České Budějovice - Mistrovství světa v hokejbalu v kategorii Masters nad 40 let bude přesně za rok hostit českobudějovická Budvar aréna.

O podpoře šampionátu jednali zleva náměstek primátora města Č. Budějovice Viktor Vojtko, člen organizačního výboru Přemysl Horák a jihočeský vicehejtman Josef Knot. | Foto: Deník

Bude to akce mimořádného rozsahu. Naposledy se pod Černou věží uskutečnil světový šampionát v některém z kolektivních sportů v roce 2005, kdy byla právě Budvar aréna dějištěm jedné ze skupin hokejového mistrovství světa do osmnácti let. A poté před dvěma roky skupina juniorského mistrovství světa volejbalistů.