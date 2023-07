/FOTOGALERIE, VIDEO/ Letní příměstský golfový tábor tráví patnáctka mladých golfistů v areálu GC Český Krumlov ve Svachově Lhotce. Pod vedením zkušených trenérů zde někteří sbírají první golfové zkušenosti, jiní pilují to, co se již v tomto sportu naučili.

Střípky z miniturnaje. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Klubový trenér GC Český Krumlov Aleš Nýdl se spolu s Klárou Štěpánkovou a Dominikem Drhovským starají celý týden o patnáct mladých vyznavačů golfu. Nacvičují údery na drivingu, pilují techniku na patovacím či čipovacím greenu. Nechybí ani golfová teorie či samotná hra na jamky.

„Jsou zde z devadesáti procent mladí golfisté, kteří přes sezonu navštěvují naše klubové golfové tréninky. Každoročně se zde objeví několik golfistů z jiných klubů, kteří zde jsou na prázdninách u prarodičů a pobyt spojí s tímto příměstským táborem. V této skupině jsou i dva kluci, kteří golf nehrají, ale jsou to talentovaní hokejisté. Je zde například Radek Lukeš, který jde po prázdninách na školu do Českých Budějovic a bude hrát za Motor hokej. Golf hraje potřetí v životě, ale je na něm vidět, že je to šikovný sportovec a má i ke golfu vlohy. Potkají se zde tedy pokročilejší i se začátečníky,“ hovořil o táboře trenér Aleš Nýdl.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Kapacitu jednotlivých turnusů si v GC Český Krumlov stanovili na 15 dětí. „Naplnili bychom tábor i více dětmi, ale nevešli bychom se pak například do klubovny, takže to máme takto zastropované. První tábor bývá v první polovině července a druhý děláme poslední či předposlední týden prázdnin. Rodiče nahlásí děti dopředu na turnus, který se jim hodí. Zrovna na tomto táboře se nám sešli ti starší hráči a nějací čtyři, kteří jsou na hraně a ještě nemají takzvanou herní způsobilost, dříve se tomu říkalo zelená karta. Ti z tohoto kempu pravděpodobně s tímto golfovým řidičákem odejdou,“ uvedl k počtu dětí trenér a doplnil: „Asi třetím rokem mi s trénováním pomáhají Klára Štěpánková s Dominikem Drhovským. Nejvíce kempů jsem odtrénoval s Matějem Brožkou, ale ten je již nyní v Praze a těžko by to mohl skloubit.“

Vítězství na golfovém SGA obhájil Gustav Had se třemi ranami pod par hřiště

Při pohledu na trénující děti golfistovi srdce zaplesá. Je vidět, že mají z valné většiny základy úderů dobře zvládnuté. „Jak již jsem hovořil o těch dvou hokejistech, tak ti jasně ukazují, že jsou všeobecně nadaní. To, co se někdo učí půl sezony či sezonu, tak oni prakticky zvládli za týden. Jinak jsou zde například Filip Komárek, Ráďa Klimešů či děvčata Alice Drhovská, Terka Lisičanová či Lenka Babková. To jsou ti nejšikovnější, které v klubu máme. Ti buď přecházejí na střední školy či mají za sebou první ročník a uvidíme, jak zvládnou studium společně s golfem. Jsou opravdu šikovní a mohl by je golf bavit dlouhé roky. Konkrétně Fíla Komárek dělá i atletiku a je na něm vidět, že je to sportovec tělem i duší. Ač nemá tolik času na trénování golfu, tak ho hraje velice dobře. Plno dětí mi tu dělá velkou radost,“ pochválil mladé golfisty Aleš Nýdl a doplnil: „Pokrok je vidět i na těch, kteří třeba nemají až tolik sportovního talentu, ale pílí se dostali na slušnou úroveň. Je na nich vidět, že na tréninky nechodili pro nic za nic a golf si mohou s chutí zahrát.“