Mladí krumlovští badmintonisté sbírali tituly

Oblastní přebor v badmintonu hráčů do 17 let hostila českobudějovická sokolovna. Současně tam bojovali o své první medaile i benjamínci do 11 let. Hráči z Českokrumlovska se rozhodně nenechali zahanbit a kromě jediné kategorie získali všechny krajské tituly.

Českokrumlovští badmintonisté ovládli krajský přebor věkových kategorií od 11 a 17 let. | Foto: Radek Votava