České Budějovice – Sobotní I. kolo KP družstev mladšího žactva v atletice ve Čtyřech Dvorech vyhrály týmy Vodních staveb Tábor.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Z výkonů: 60 m Jonáš Böhm (JH) 7,98, Jan Čoka (Čéč) 8,24, Lucie Chmátalová (VS) 8,40, Kateřina Hlaváčová (Čéč) 8,49, 50 m Jan Čoka 19,18, Böhm 19,40, Michal Rada (Sok) 19,46, Hlaváčová 20,68, Nina Radová (Sok) 20,73, 300 m Jan Čoka 41,68, Angela Linda Manuel (12, VS) 46,24, Nina Zajícová (12, JH) 46,45, 800 m Tomáš Čoka (12, Čéč) 2:32,01, Filip Toul (ČD) 2:32,87, Veronika Řepová (JH) 2:40,87, Barbora Kubáková (ČD) 2:43,49, mimo Klára Konfrštová (14, Pí) 2:42,37, 60 přek. Rada 9,49, René Steinke (VS) 9,94, Chmátalová 10,15, Radová 10,17, Michaela Běhounová (VS) 10,58, 4x60 m NV kluci 35,80, děvčata 34,12, výška Marek Volf (VS) 162, Rada 160, Steinke 156, Radová 152, Sofia Voldřichová (Sok) 149, Tereza Čápová (VS) 149, dálka Volf 509, Vojtěch Stříbrný (Sok) 490, Böhm 483, Marina Kouřimová (ČZ) 434, Ema Albrechtová (Sok) 433, Kozáková 429, koule Voldřichová 10,75, Kristýna Novotná (NV) 10,37, Matěj Novotný (NV) 9,76, oštěp Voldřichová 26,15, Steinke 32,44, Novotný 32,39, kriket Stříbrný 57,74, Kateřina Peniašteková (VS) 38,78, Nikola Jinochová (NV) 38,09, Natálie Tušlová (Sok) 37,92, chlapci VS 150, Sokol 131, Čéčova 95, NV 88, ČD 52 atd., děvčata VS 173, Sokol 148, NV 95,5, JH 49,5, ČD 40 atd.