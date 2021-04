Vzhledem k nedostatku kvalitních tuzemských pilotů musel v úvodu sezony starší z bratrů Smržových vsadit na dva španělské jezdce José Luis Pereze Gonzaleze a Victora Rodriguez Nuñeze. Oba potvrdili svou vysokou třídu a figurovali na předních pozicích v průběhu celého dvoudenního programu. Dali tak dostatečně najevo, že se mají fanoušci českého týmu v tomto roce na co těšit. Nuñez skončil na výborné šesté pozici v celkové kombinované klasifikaci časem 1:55,587 o pouhých sedm desetin vteřiny za nejrychlejším jezdcem, kterým byl Bahattin Sufuoglu z Turecka. Gonzales byl celkově patnáctý s časem 1:56,303 a na vítěze ztratil 1,4 vteřiny.

Rychlejší z obou Španělů si úvodní akci sezony chválil. „S prvním oficiálním testem jsme velmi spokojen. Tým odvedl skvělou práci, získali jsme spoustu užitečných dat a informací. V porovnání s loňskou sezónou se mi podařilo zapracovat na schopnosti zajet rychlé kvalifikačním kolo, což bylo loni mým nedostatkem. Oba dny jsme byli mezi nejrychlejšími. Rád bych tímto poděkoval celému týmu,“ zhodnotil testování ve své domovině.

Jeho kolega Gonzales zase až tolik důvodů ke spokojenosti neměl. „Nejsem spokojený s umístěním, jelikož jsem mohl být daleko víc vpředu. Na trati bylo hodně jezdců a mně se nepodařilo odjet „čisté“ kolo. Nicméně odvedli jsme kus velké práce a hodně jsme se naučili, takže se už moc těším až budeme opět na trati,“ uvedl.

Manažer týmu Jakub Smrž hodnotil testování pozitivně. „Na testech se představilo celé startovní pole letošního šampionátu World Supersport 300. Nejprve bych rád pochválil celý tým, který odvedl skvělou práci. Oba jezdci měli lehčí pád, ale motorky fungovaly perfektně a kluci podali skvělý výkon. Victor byl pravidelně v Top 10 a José byl za desítkou jen kousek, což bylo zřejmě způsobeno ranním pádem druhého dne testování, který ho trošku poznamenal. Určitě má i on na to být v elitní desítce, jen se mu to tentokrát nepodařilo dát dohromady. Za mě to byl úspěšný test. Oba jezdci ukázali, že mají na to bojovat na čele startovního pole, získali jsme nové informace pro zlepšení jak jezdců, tak i motorek, takže bych rád všem poděkoval a těším se na další testování,“ uzavřel první akci sezony.

Světový šampionát by měl odstartovat 23.-25. dubna v Assenu.