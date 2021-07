Ještě nikdy nezačínal domácí šampionát až v červenci. Vzhledem k vládním opatřením ale letos nebylo jiné cesty. Premiéra to však byla po všech stránkách vydařená. Do Pacova dorazilo 151 jezdců, přihlíželo odhadem mezi čtyřmi až pěti tisícovkami diváků, mezi nimiž nechyběl třeba ani mentální kouč (nejen) tenistky Karolíny Plíškové a bývalý trenér hokejistů Motoru Marian Jelínek. „Rád jezdím mezi mladé lidi a závody se mi líbily,“ s úsměvem odvětil na dotaz, kde se vzal v motokrosovém depu.

Trať byla (jako vždy v Pacově) perfektně připravena a organizace závodu klapala také na jedničku.

Hlavní třídu MX1 zcela ovládl španělský pilot José Butron, který při absenci Němce Nagla neměl konkurenci. Jezdec týmu JD Gunnex, který stál dvanáctkrát na stupních vítězů v mistrovství světa a byl třetí v celkové klasifikaci světového šampionátu třídy MX2, s velkým přehledem a náskok ovládl jak kvalifikaci, tak i obě finálové jízdy.

Druhý skončil Dušan Drdaj a na třetí stupínek se postavil Jaromír Romančík.

Z jihočeského pohledu to byl v hlavní kubatuře v Pacově naprostý zmar. Loňský vicemistr republiky Václav Kovář do závodu vůbec nenastoupil. Vyřadila ho bolavá záda. „Nikdy jsem takový problém neměl. Vypadá to na vyhřezlou ploténku. Zkusil jsem to ráno v tréninku, ale absolutně se s tím nedalo závodit,“ posteskl si.

Podobně dopadl i Martin Finěk, jenž si v ranním tréninku při pádu natloukl koleno a neabsolvoval už ani kvalifikaci.

Dobrý závod neprožil ani hrdina z lednového Dakaru Martin Michek. V první jízdě dojel až sedmý, což nebyl výsledek, který by ho mohl uspokojit. „Pořád jsem čekal, kdy ve mně vybouchne ten granát, ale jel jsem stále stejně a nezrychlil. Byla to v mistráku moje asi nejhorší jízda,“ nevěřícně kroutil hlavou v cíli úvodní rozjížďky.

Jenže ve druhé to bylo ještě horší. Špatný start a hned na konci prvního kola musel zamířit do depa. Pak ještě jednou a závod pro něj skončil. „Zablokovala se mi zadní brzda. Zkoušeli jsme s tím něco udělat, ale marně,“ neskrýval značné rozladění.

Jihočeský prapor tak držel možná trochu překvapivě dvaadvacetiletý Rudolf Plch. V první jízdě porazil i Michka a se šestým místem rozhodně mohl být spokojen. Ve druhé mu začaly docházet síly, dojel dvanáctý a v celkové klasifikaci mu to vyneslo devátou příčku.

Dramatickou a hodně vyrovnanou kubaturu MX2 ovládl díky vítězství ve druhé jízdě Slovák Šimon Jošt před dravým mladíkem Petrem Rathouským. Třetí místo bral další Slovák Tomáš Kohút.

Jeden z největších favoritů Filip Neugebauer první jízdu vůbec nejel, protože nedal svůj stroj včas do předstartovního prostoru a pořadatelé ho přesně dle pravidel nepustili na start. Ve druhé jízdě skončil druhý.

Jihočeské příznivce motokrosu potěšil druhým místem mezi veterány za suverénním Petrem Bartošem Zdeněk Blábolil, jenž se k závodění vrátil po dlouhé pětileté pauze.

Výsledky: MX1 – I. jízda: 1. Butron (Šp.), 2. Drdaj, 3. Kratzer (Rak.), 4. Romančík, 5. Krč, Plch, 7. Michek, 8. Bartoš, II. jízda: 1. Butron, 2. Michalec, 3. Drdaj, 4. Romančík, 5. Mňuk, 6. Bartoš, 7. Mencl, 8. Weschta, 12. Plch. Celkově: 1. Butron 50, 2. Drdaj 42, 3. Romančík 36, 4. Michalec 28, 5. Mňuk 28, 6. Bartoš 28, 9. Plch 24, 15. Michek 14.

MX2 – I. jízda: 1. Rathouský, 2. T. Kohút, 3. Jošt (oba SR), 4. Rammel (Rak./Motosport Chýnov), 5. Sukup, 6. Wagenknecht, II. jízda: 1. Jošt, 2. Neugebauer, 3. Rathouský, 4. T. Kohút, 5. Rammel, 6. Sukup. Celkově: 1. Jošt 45, 2. Rathouský 45, 3. T. Kohút 40.

Veteráni: 1. Bartoš 50, 2. Blábolil 44, 3. Douša 40.

85 ccm: 1. Závrský 50, 2. Kučeřík 44, 3. Zimek 38.