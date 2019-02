Jižní Čechy – Motokrosaři se konečně dočkali a znají termínový kalendář letošního mezinárodního mistrovství republiky i juniorského šampionátu. Oba seriály zavítají také na jih Čech do Jinína, v Kaplici se pojedou pouze junioři.

Jihočech Martin Michek (č. 232) vyhrál pětkrát za sebou mezinárodní mistrovství republiky nejprestižnější třídy MX1. O titul se loni nejvíce pral se svým týmovým kolegou ze stáje Buksa/Ados Maďarem Bence Szvobodou (521). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Takhle dlouho se na kalendář závodů nečekalo ještě snad nikdy. Na vině byla dlouhá jednání mezi Autoklubem ČR a promotérskou společností o podmínkách spolupráce. „Chtěli jsme pokračovat, ale výchozí podmínky ze strany Autoklubu pro nás nebyly akceptovatelné,“ vysvětluje promotér domácího šampionátu z posledních let Richard Gironi. „Nakonec jsme se dohodli, i když jednání probíhala až do konce ledna,“ dodává.



Šampionát zatím nemá generálního partnera, což ale Gironi nevidí jako úplně zásadní problém. „O generálním partnerovi stále jednáme. Ale máme spoustu menších, takže sezona zajištěná je,“ slibuje.



V letošním roce byl navýšen počet závodů o jeden. Prestižní seriál tak bude čítat sedm podniků jednotlivců a k tomu opět mistrovský závod družstev. „Především týmy chtěly navýšit počet závodů a my jsme s tím neměli sebemenší problém,“ souhlasí Gironi.



Stejně jako loni se na závěr sezony pojede v Dalečíně závod družstev. „Především pořadatel měl o družstva velký zájem a my jsme se tomu nebránili. Jsou to hezké závody a zase něco jiného než ty ostatní klasické. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby se na start postavilo třicet týmů. Takhle jsme rádi, když naplníme startovací zařízení. Ale taková je realita,“ říká promotér seriálu.



Po letech nefiguruje v seriálu tradiční jihočeský závod v Kaplici. „Mrzí nás to. V Kaplici je skvělá a těžká trať, na které se odděluje zrno od plev. Nejlepší jezdci tam předvedou, co v nich je, a ti slabší tam většinou ani nejezdí. Problémem je ale nevyhovující zázemí, které je nejslabší ze všech závodišť, kde se mistrovství republiky jezdí,“ konstatuje promotér. „Letos pojedou v Kaplici junioři, ale věřím, že se sem v budoucnu vrátí i seniorský mistrák,“ dodává.



Šampionát se naopak vrací do obrozeného Jinína. „V Jiníně je nový nájemce a areál zase ožil. Čeká nás tam ale ještě spousta práce. Problémem jsou diváci, kterých tam chodí strašně málo. Když nepřijdou diváci, tak pořadatel závodu prodělá a promotér má problémy se svými partnery,“ říká Gironi.



Na systému mistrovství republiky se jinak nic nemění. Opět pojedou dvě hlavní třídy MX1 a MX2, které doplní veteráni a ženy. Jedinou změnou je, že jízdy kubatury MX2 budou o pět minut kratší a pojedou se tak jen na 25 minut + 2 kola.



Pozitivní také je, že se závody našeho mistrovství nekryjí se šampionáty v okolních zemích, ani s mistrovstvím světa, takže lze očekávat účast nejen kompletní české špičky, ale také kvalitních jezdců ze zahraničí.

Mezinárodní mistrovství ČR:

31. března Loket nad Ohří

5. května Pacov

26. května Dalečín

23. června Opatov

14. července Petrovice

4. srpna Kramolín

25. srpna Jinín

22. září Dalečín – družstva

Mistrovství ČR juniorů:

27. dubna Ledeč nad Sázavou

18. května bude upřesněno

8. června Karlín u Čejče

6. července Kaplice

7. září Petrovice

12. října Jinín