Nepříznivá pandemická situace nutila zkušené jihočeské organizátory zatím závody jenom odkládat či rušit. Ale přece jen se začíná blýskat na lepší časy a začátkem června zaburácejí motory v motokrosu zaslíbené vísce nedaleko Strakonic.

Start to bude hodně atraktivní. Příští sobotu se v Jiníně uskuteční úvodní závod mezinárodního mistrovství republiky v sajdkárkrosu a čtyřkolek. A hlavně sajdkáry slibují mimořádnou podívanou. Účast totiž potvrdil trojnásobný mistr světa Nizozemec Etienne Bax s francouzským spolujezdcem Nicolasem Mussetem. „Byli u nás už loni na českém mistráku. Chtějí si vyzkoušet naši trať před srpnovým mistrovstvím světa a zároveň je to pro ně takový první test, protože nikde v Evropě se závody ještě moc nejezdí,“ uvádí hlavní organizátor závodu Jaroslav Kalný. „Měli by dorazit i další přední jezdci z mistrovství světa. Dají se očekávat parádní závody,“ ujišťuje.

Účast předních světových pilotů slibuje hodně zajímavou podívanou. „Trať bude nově upravena, v příštím týdnu ji doladíme buldozerem. Měnili jsme i časový harmonogram, aby Baxův francouzský spolujezdec stihl letadlo domů,“ spokojeně se Kalný usmívá.

Otázka zatím zůstává, jak to bude s diváky v jinínském areálu. „Přesnější informace budeme mít až v příštím týdnu. Aktuálně může být na podobné venkovní akci sedm set lidí, ale věřím, že ten počet se ještě navýší. Diváky na závodech potřebujeme. O jejich bezpečnost se nebojím. Určitě budou mít mezi sebou větší rozestupy než třeba v Kauflandu,“ podotkne s jistou dávkou hořkosti v hlase.

Že by byli diváci stejně jako loni rozděleni do jednotlivých sektorů, aby se vzájemně nepotkávali, s tím se zatím nepočítá. „Sektory se vůbec neřešily. Čekáme, jaké podmínky nakonec budou pro uspořádání závodu stanoveny. Ale je to hrozná doba, když nevíte, co bude příští týden,“ posteskne si.

Po atraktivní sajdkárkrosové premiéře by měly v Jiníně následovat další závody. V sobotu 19. června to bude mezinárodní mistrovství republiky juniorů v motokrosu. „Pro juniory je to už třetí termín. V dubnu jsme závod odkládali kvůli covidu, v květnu jeho uspořádání zase znemožnily trvalé deště,“ vysvětluje.

O další týden později 26. června měl moderní areál v Jiníně hostit mistrovství Evropy veteránů klasiků. „Bohužel jsme ho museli stejně jako před rokem zrušit, protože kvůli covidové situaci by se ho některé státy nemohly zúčastnit. Tak snad se dočkáme za rok na třetí pokus,“ neztrácí Kalný víru, že jezdci na historických strojích jednou přece jen do jihočeského střediska zavítají.

Další vrchol sezony by měl přijít 11. července, kdy by měl MX-Enduro klub hostit druhý závod Kůta mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu. A absolutním vrcholem by mělo být 22.-23. srpna mistrovství světa v sajdkárkrosu. „Mělo by to tak být, ale v této době snad ani nic nejde plánovat. Světový šampionát v sajdkárkrosu ruší jeden závod za druhým. Může se stát, že u nás se pojede ten vůbec první,“ uzavírá Jaroslav Kalný aktuální pohlednici ze svého motoristického klubu v Jiníně.