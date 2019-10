Po soutěží družstev, kdy naši hráči porazili mj. takové favority, jako je Anglie a Rusko a jen o pár míčů jim utek postup do nejelitnější skupiny, odehrála se soutěž jednotlivců.

Jan Janoštík ve dvouhře podlehl hned v prvním kole po vyrovnaném zápase Andreji Antoškovi ze Slovenska 0:2 na sety. Ve čtyřhře pak spolu s Krištofem Tothem z Maďarska nestačili na dvojici ze Singapouru a podlehli jim taktéž 02 na sety.

Největší úspěch si připsal v mixu, ve kterém společně s Kateřinou Mikelovou postupně přehráli dvojici z Portugalska a následně z Islandu, vždy shodně 2:0 na sety. Stopku jim vystavil až 13. nasazený pár z Německa, Aaron Sonneschein, Leona Michalski po setech 15:21, 11:21. a celkově tak obsadili 17. místo.

Tomáš Švejda nastoupil pouze do párových disciplín, na které je specialita (dvouhry nehraje), a to s partnery, s nimiž exceloval v soutěži družstev - s Vítem Kulíškem do čtyřhry a Kateřinou Zuzákovou do mixu.

V mixu byl los neúprosný, v prvním kole hned čekal Tomáše pár z Indonésie. I přes velkou bojovnost a nasazení Tomáš s Katkou prohráli po setech 14:21, 17:21.

Ve čtyřhře pak Tomáš s Vítem porazili v prvním kole pár z Mongolska 2:0 na sety, v kole druhém pak portugalskou dvojici taktéž 2:0 na sety. V kole třetím je pak čekal šestý nasazený pár z Japonska, Takuma Kawamoto / Tsubasa Kawamura. S favority, kteří nakonec obsadili na turnaji třetí místo, sehráli kluci skvělý a vyrovnaný zápas a podlehli až po velkém boji 18:21, 12:21. Škoda koncovky prvního setu, zápas by se mohl možná vyvíjet jinak. Celkově tak obsadili ve čtyřhře 17. místo.

MSJ bylo pro oba hráče obrovskou zkušeností, které můžou zúročit v další části sezoně. Janoštík i Švejda patří k absolutní špičce a na jejich výkony Česká reprezentace spoléhá. Jsou mladí, Janoštík může startovat ještě na dvou MSJ a Švejda na jednom. Je třeba i vzpomenout, že si Švejda kromě juniorského MS vybojoval účast i na mistrovství světa dospělých, které se hrálo v srpnu ve Švýcarsku.

Honza Janoštík si tak na MSJ zahrál celkově 12 zápasů s bilancí 6 vyhraných a 6 prohraných, Tomáš Švejda odehrál celkem 14 zápasů, z toho 10 vyhraných a 4 prohrané. Oběma hráčům patří velká gratulace za předvedené výkony a držíme palce do dalších bojů!