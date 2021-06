„Věříme, že letošní závody SkiTour proběhnou již klasicky, s hromadnými starty a potkáme se osobně. Nezaháleli jsme a připravili nový závod v Krušných horách. Doufáme, že zimní sezona naváže na tu letní, kdy si všichni užíváme závody tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí,” říká David Douša z pořadatelské agentury Raul.

ČEZ SkiTour odstartujeme v Bedřichově populárním nočním dobrodružstvím zvaným Bedřichovský Night Light Marathon (7.–8. 1. 2022). S hvězdami nad hlavou projedete místa, kde o měsíc později vypukne 55. ČEZ Jizerská 50 (11.–13. 2.), na kterou už také registrace běží a startovní čísla ubývají.

Druhou zastávkou pak bude Zadovská 30, kde si budete moct zazávodit ve stopě uprostřed krásného národního parku Šumava o víkendu od 15. do 16. ledna. Tímto ale boj o titul SkiTour Mastera v lednu zdaleka nekončí. Od 22. do 23. 1. se uskuteční odložená premiéra Krušnohorské 30, kde poprvé na vlastní kůži poznáte úžasnou krajinu Krušných hor. Závěrečný lednový víkend (28.–29. 1. 2022) bude patřit závodu v podhůří Beskyd. V malebném prostředí Velkých Karlovic odstartuje Karlovská 50, přezdívaná Valašská Marcialonga.

Ani v únoru není třeba zahálet, účastníky seriálu čekají další tři závodní víkendy na sněhu. První zastávkou bude Deštné v Orlických horách, kde se od 5. do 6. 2. rozběhne Orlický maraton. Pomyslný vrchol běžkařské sezony se odehraje od 11. do 13. února v Bedřichově, ve stopě legendární ČEZ Jizerské 50. Tu čeká již pětapadesátý ročník. Únor uzavře na severu Moravy Jesenický lyžařský maraton neboli JeLyMan (26.–27. 2. 2022).

Pokud by fanouškům běžeckého lyžování nabitý program nestačil, mohou se zastavit také u polských sousedů a posbírat body do celkového hodnocení SkiTour i v Jakušicích, kterým se přezdívá polský Bedřichov. Známý Bieg Piastów, který příští rok proběhne od 4. do 6. března, zůstává partnerským závodem seriálu.

„Stejně jako v loňských ročnících si i v nadcházející sezoně mohou účastníci vybrat u jednotlivých závodů z tratí různé délky, obtížnosti i běžeckého stylu,” doplňuje David Douša. Děti lze přihlásit na závody Mini SkiTour klasickou technikou pro děti do 15 let.

Lyže ještě nechte pár měsíců odpočívat, šance získat startovné za výhodnější cenu a jisté místo na startovní listině je tady však už teď. O to víc se pak budete moct těšit na zimní závody v jedinečné atmosféře a kouzelném okolí českých hor! Registrujte se ZDE.

Termíny 15. ročníku:

Bedřichovský Night Light Marathon: 7.–8. 1. 2022

Zadovská 30: 15.–16. 1. 2022

Krušnohorská 30: 22.–23. 1. 2022

Karlovská 50: 28.–29. 1. 2022

Orlický maraton: 5.–6. 2. 2022

ČEZ Jizerská 50: 11.–13. 2. 2022

JeLyMan: 26.–27. 2. 2022

Bieg Piastów: 4.–6. 3. 2022