V samotném závodě bral po devátém a šestém místě v jednotlivých rozjížďkách celkovou osmou příčku. „Do tempa se pomalu dostávám. Jednu sezonu jsem měl zlomený prst, další rok jsem měl problém na závodě v Dalečíně, kde jsem bez přehánění málem umřel. Loni mě něco podobného, i když v menším měřítku, potkalo v Kaplici. Je tak jasné, že nemám nazávoděno to, co bych potřeboval,“ vysvětluje.

V Kramolíně měl problém v první jízdě. „V její polovině mi ztvrdly ruce a bylo to z mé strany hodně křečovité. Kramolín je hodně rychlá trať a hůř se tady předjíždí. A navíc jsem udělal pár chyb,“ je si vědom. „Ale tempo špatné nebylo a pořád jsem mladíky proháněl. Musím si přiznat, že nějaké roky už mám a pětatřicítka mi bouchá na dveře. Když se k tomu přidá tříletý závodní výpadek, tak je to složité,“ připustí. „Rychlost však špatnou nemám a myslím, že by byla škoda, kdybych v mistrovství republiky chyběl. Pořád ještě dokáži čeřit vodu,“ věří. „Nepůjde to tak lehce jako dřív, ale jsem přesvědčený, že se vrátím zpátky. Nechci mladé kluky jenom prohánět, ale chci je porážet,“ zdůrazní.

Zdeněk Blábolil si užívá návrat k motokrosu a chce zase útočit na stupně vítězů

Pro psychiku zkušeného pilota není jednoduché, když byl zvyklý vyhrávat a najednou se pere jen o místa v první desítce. „Vyrovnat se s tím musím. Kdybych se s tím nevyrovnal, tak bych začal chodit za limit a hrozily by pády. Všechno má svou posloupnost. Snažím se makat a nezklamat fanoušky. S Petrem Bartošem jsme teď ve třídě MX1 nejstarší a myslím, že si ani jeden nevedeme špatně. Já chci ale určitě víc a uvidíme, jestli to půjde.“

Kromě motokrosu se Michek také úspěšně věnuje dálkovým soutěžím a na věhlasné Rallye Dakar už dokázal nahlédnout do elitní desítky. „Motokros je pro mě pořád důležitý. Je to malinko jiný sport než soutěže, které jsou víc vytrvalostní a s přibývajícím věkem mi vyhovují malinko víc. Ale já pořád potřebuji makat i na rychlosti. Motokros mi dodává sílu a je to moje srdeční záležitost. Miluji ho a vyrůstal jsem v něm. Poslední tři roky jsem musel skoro vynechat, ale pořád nic nebalím. Jezdím sedmá osmá místa, ale ztráta na nejlepší není nijak propastná a určitě se dá dohnat,“ je přesvědčen.

Rudolfa Plcha v Kramolíně přibrzdil nepříjemný pád, Martin Michek skončil osmý

Druhou polovinu sezony si chce hlavně užít. „A samozřejmě tvrdě makat. Motokros mě nabíjí, dává mi chuť závodit a určitě mě připravuje třeba i na Dakar. Ale nechtěl bych ani jedné disciplíně dávat větší prioritu. Od března do září je pro mě jedničkou motokros a v tom dalším období zase rallye. Doufám, že se všechno zase začne ubírat správným směrem a současná všeobecná krize pomine. To by se mělo pozitivně projevit v depu a na diváckém zájmu o motokros. To bych si moc přál,“ tvrdí.

Na začátku příštího roku by měl Michek absolvovat svůj čtvrtý Dakar. „Je to hodně finančně náročná záležitost, ale věřím, že se všechno podaří pokrýt a startovat budu. V plánu to je,“ ujistí.