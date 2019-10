Osmnáctiletá reprezentantka ČR, studentka oktávy Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka, vyhrála v ženské kategorii na profi turnaji – Grandfinále české PGA Tour. „Turnaj se už tradičně konal na brněnské Kaskádě.“

Gabriele se podařilo obhájit loňské vítězství.

V chladném, deštivém a také velmi nepříjemně větrném počasí jí na vítězství stačil výsledek +7 (kola: 73, 76, 73).

V absolutním pořadí (včetně mužů) jí patří dělené 24. místo.

Na turnaji hráli i dva jihočeští profesionálové. Štěpán Daněk +6 (kola: 75, 74, 72) skončil o ránu lépe a Ladislav Ťupa +10 (kola: 77, 70, 79).

„Turnaje se v náročných podzimních podmínkách zúčastnil i mistr světa a olympijský vítěz Roman Šebrle,“ doplnila Jihočeška. Populární atlet skončil na 63. místě +38 ( 83, 81, 90).

Díky kartám od České golfové federace měla Gabriela v letošním roce šanci si ve větší míře porovnat výkonnost s evropskými profesionálkami. „Startovala jsem na pěti turnajích druhé evropské profesionální túry žen.“

Ve čtyřech případech se jí povedlo projít cutem do závěrečných finálových kol.

Na posledním turnaji série Let Access v Německu prošla cutem +7 (kola: 70, 79, 74), v kvalitní konkurenci skončila na děleném 47. místě.

Úspěchy slavila zejména v amatérském golfu. „Poprvé se mi podařilo vyhrát nejvyšší českou individuální série žen,“ připomíná cenný úspěch v Raiffeissen Czech Golf Amateur Tour.

CGAT je série čtyř individuálních turnajů mužů a žen, které se hrají na tři kola. „Body do túry jsou udělovány na základě umístění v jednotlivých turnajích, já odehrála pouze tři.“

Po vítězství na mezinárodním mistrovství Slovenska 18 do 21 let je to další úspěch v barvách Golf klubu Hluboká nad Vltavou. Gabriela Roberta Vítů je dorosteneckou mistryní Slovenska 18 a zároveň se stala absolutní vítězkou tohoto juniorského turnaje do 21 let. „Nové hřiště, které je kombinací parkového a linksového, má délku 5612 metrů, par 73.“ Jihočeška ho zahrála na +1 (74, 75 a 71 ran).

„Celkově jsem vyhrála o dvě rány,“ upřesnila.

S dorosteneckým výběrem dívek do 18 let se na ME družstev ve Španělsku umístili na výborném 6. místě a v jednotlivkyních uhrála dělenou 16. pozici.

„Talentovaná golfistka je aktuálně nejlepší jihočeskou hráčkou, a to nejen v dorostenecké kategorii, ale i v ženách, o čemž svědčí její umístění ve světovém amatérském žebříčku WAGR i celostátním žebříčku ČGF.

V celostátním žebříčku dorostenek U18 je druhá, ve světovém amatérském žebříčku WAGR, který započítává 104 posledních týdny, je na 255. pozici.

„V září jsem nastoupila do maturitního ročníku, čeká mě nejen náročná kondiční příprava, opět ji absolvuju s trenérem s Jiřím Coufem, a pilování techniky na příští sezonu, ale musím si splnit studijní povinnosti a vybrat vysokou školu.“